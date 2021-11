Pandemia agrava consumo de alcohol en menores de edad

La coordinadora Jurisdiccional de Salud Mental y Adicciones en Tampico, Karla Elvira Orozco Juárez, lamentó que el encierro provocado por la pandemia del coronavirus, ha provocado que menores de edad están enfrentando un grave problema de ansiedad y depresión, misma que los ha llevado querer mitigar estos efectos a través del consumo de bebidas embriagantes.

Explicó que entre los problemas que llegan a enfrentar la población que ha tenido que vivir en estos tiempos de pandemia, es el temor por contagiarse del virus SARS-CoV-2.

“La ansiedad es propia del encierro, hemos visto que muchos de los chicos que están encerrados no quieren regresar a la escuela, tienen miedo de enfermarse y claro de morirse, situación que también enfrentan los adultos porque es más limitante que el estar con otras personas”, dijo la doctora.

Manifestó que el encierro, ha generado un grave desorden en la salud mental, ya que al estar demasiado tiempo aislado tanto los jóvenes como los adultos, se les dificulta el tener una interacción más compleja con sus semejantes, por lo que algunos caen en vicios.

“Volvemos al punto que esto es por la situación del encierro, de no estar moviéndose, que no tengan esa convivencia de los adolescentes al igual que las demás personas, quienes necesitan estar en grupos y no tener ese aislamiento por cuestión de seguridad y salud”, indicó la galena de Tampico.