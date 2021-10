Declarar la guerra quedó atrás y es inhumano: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la política de seguridad del gobierno federal está bien definida y no es declarar la guerra a los grupo delictivos como hicieron gobiernos anteriores.

En la presentación del Plan de Apoyo a Michoacán, el mandatario federal indicó que ninguna corporación federal va a proteger a los grupos delictivos.

"La política en materia de seguridad está bien definida, no es declarar la guerra, eso ya quedó atrás, porque eso además de inhumano, resultó un rotundo fracaso. Esa no es la estrategia, tampoco la de proteger a un grupo y combatir a otro, es legalidad sin impunidad para nadie, es no inclinarnos a favor de nadie, actuar con rectitud, con integridad como lo está haciendo la Secretaría de la Defensa, como lo estás haciendo la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional", indicó.

López Obrador señaló que es no se van a establecer relaciones de complicidad con nadie, "el problema de la inseguridad creció en buena medida porque se mezcló el interés de la delincuencia con el interés político, ya no es ese tiempo, está bien definida la frontera, por un lado la delincuencia y por otro lado la autoridad, nada de compra de autoridades, de venta de plazas, nada de que tenemos mucha influencia y vamos a poder actuar con impunidad".

4T protege a jóvenes

Aseguró que a través de los programas sociales de la 4T se buscará quitarle la oportunidad a los grupo delictivos de que recluten a los jóvenes.

"Vamos a garantizar paz y la tranquilidad en Michoacán, sobre todo por los con los Programas de Bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, no nacemos malos los mexicanos, los Michoacanos, son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, por eso insisto tenemos que atraer a los jóvenes y darles opciones de trabajo y de estudio para dejar solos a los capos, a los delincuentes, que no tengan base social, que no tengan un ejército de reserva en los jóvenes, que podamos en ese terreno combatir a la delincuencia con bienestar, con trabajo, con posibilidades de estudio", aseveró.

