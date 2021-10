Enrique Alfaro llama "desvergonzados" a exfuncionarios que han tramitado amparos para conservar pensiones

Ante los 17 amparos que han tramitado algunos ex funcionarios públicos para que no se les retiren las pensiones excesivas que reciben de parte del Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL), el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez dijo que se analizan las opciones legales para hacer frente a estos recursos legales.

"Son unos desvergonzados, son personajes que verdaderamente no entienden la circunstancia en la que se encuentra Pensiones del Estado, pero como lo dijimos se va a combatir jurídicamente".

Así, adelantó que será el próximo lunes cuando el titular del IPEJAL, Héctor Pizano Ramos dé cuenta de quienes son las personas que los han tramitado y cómo va la iniciativa para evitar que se otorguen montos excesivos en pensiones de ex funcionarios del servicio público.

"Se va a informar además quiénes son los cínicos que están lucrando de esa manera con el dinero de todos los trabajadores al servicio del Estado".

El gobernador de Jalisco señaló que la delicada circunstancia en la que se encuentra Pensiones del Estado. FOTO: ESPECIAL

Dijo que espera que la justicia impere y que se entienda que el Fondo de pensiones de todos los trabajadores del Estado no puede seguir sosteniendo pensiones de ese tamaño, gente que ha aprovechado los vacío legales para lucrar con pensiones que no responden os principios de austeridad que deben de privar en el sector público.

Recordar que como resultado de una revisión que realizó la Contraloría del Estado en el IPEJAL se detectaron inconsistencias en los procesos de jubilaciones y se trabaja en una iniciativa para revisar aquellas pensiones excesivas que se otorgan a través de este Instituto donde actualmente, la pensión máxima es de 207 mil 156 pesos que recibe el exmagistrado Eleuterio Valencia Carranza

De acuerdo con un listado elaborado por la consultora Valuaciones Actuariales del Norte, las pensiones más altas son recibidas por al menos 12 ex magistrados así como el ex auditor estatal, Alonso Godoy Pelayo; Carmela Chávez Galindo y Jorge García González, ex integrantes del Consejo de la Judicatura, además de políticos como el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña y Eugenio Ruiz Orozco, ex alcalde de Guadalajara, entre otros exfuncionarios.

Las pensiones mayores corresponden a ex servidores públicos “de confianza” y las de menor monto a ex trabajadores de base; el cálculo para quienes se afiliaron antes de la reforma de 2009, su pensión se fija según el sueldo promedio con el que cotice en el último año de servicio, y para quienes ingresaron a partir de 2010 la jubilación resulta del promedio de los últimos tres años de labores.

SSB