Consulta sobre Pacto Fiscal no depende de Revocación de Mandato: Enrique Alfaro

Ante las declaraciones del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sobre apoyar la Consulta sobre el Pacto Fiscal a cambio de que el mandatario estatal se someta a un ejercicio de Revocación de Mandato, Enrique Alfaro lamentó que no sepa que ya se ha sometido en dos ocasiones a este ejercicio.

Al final del evento del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), el Gobernador Enrique Alfaro lamentó que se quiera regatear el derecho de los jaliscienses a debatir sobre el futuro de su dinero, amagando con una consulta de revocación de mandato, siendo el mandatario estatal el único político en México en haber pasado ya por dos procesos donde fue ratificado su gobierno.

"Dijo que si hacíamos la consulta del pacto fiscal, que él iba a promover una consulta de ratificación de mandato, quisiera decirle al señor Delgado que no está enterado que soy el único político en todo México que se ha sometido no una, sino dos veces a una ratificación de mandato y que en Jalisco ese es un derecho que los ciudadanos ganaron hace muchos años, el día que quieran cambiar a sus gobernantes tienen el derecho de hacerlo, no necesitamos que ningún dirigente venga a dictarse instrucciones".

Añadió que con estas declaraciones, Mario Delgado sólo muestra "una profunda ignorancia", expresó.

Agregó que aquellos que estén en contra de la Consulta del Pacto Fiscal que propone Jalisco, tienen el derecho a expresarlo justamente en las urnas del proceso que tendrá lugar los fines de semana iniciando el 20 de noviembre y diciembre próximos en las 12 regiones del Estado.

"Me parece que es importante que entiendan qué la invitación es que vayan a votar a las urnas, si están en contra que le vaya bien a Jalisco que lo expresen en las urnas, la realidad es que es un ejercicio necesario para el estado, habrá voces que reflejan que para algunos es más importante sus agendas personales y partidistas que el bien de Jalisco, respetamos la decisión de todos, si alguien está en contra de que se corrija el pacto fiscal, que vayan y voten en contra", puntualizó.

A través de esta consulta se preguntará sobre la creación de un sistema tributario estatal y si están de acuerdo con la revisión periódica, al menos cada seis años, del Pacto Fiscal.

Abonará coordinación entre Guadalajara y Zapopan

La coordinación en seguridad de Guadalajara y Zapopan no afectará el plan de coordinación metropolitana, refirió el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez quien expresó que los municipios siguen haciendo trabajos para reforzar este tema en lo individual.

“No, ninguno, hoy tuvimos la reunión de la mesa de coordinación metropolitana, y se ratificó de parte de todos los presidentes municipales que vamos a fortalecer la policía metropolitana, que vamos a fortalecer el acuerdo de coordinación que traemos, y que se respetan los trabajos que haga cada municipio en el ámbito de su competencia, pero el modelo de coordinación sigue adelante, sigue vigente, está dando resultados, eso es lo más importante”, apuntó.

Resaltó que el proyecto de Policía Metropolitana se sigue fortaleciendo y dando resultados, y que este miércoles fue ratificado por los nuevos presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara.