Caso Ayotzinapa: "Di instrucciones para que se diera a conocer todo", asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana durante su conferencia matutina al avance en la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, luego que fuera cuestionado acerca de la publicación por parte del Gobierno federal de documentación sobre el tema, los cuales causaron molestia entre los familiares de los implicados en el caso debido a posibles repercusiones.

El presidente aseguró que existe la voluntad de transparentar todo sobre el caso: "Que se conozcan los archivos de todas las instituciones, esa es la instrucción que he dado, por eso el decreto y en el Caso Ayotzinapa lo mismo. Tan es así que por eso es esta inconformidad," destacó.

"Di instrucciones para que se revelara todo, que se diera a conocer todo, que no se escondiera nada, para que quedara claro que no somos iguales, entonces, por eso fue esta declaración de los encargados de la investigación por parte de las madres y padres, y de los que tiene que ver con los derechos humanos, porque se dio a conocer un documento que entregó la Sedena. Y ¿por qué di la instrucción que se diera a conocer? Porque se estaba manejando que la Secretaría de la Defensa no quería entregar información, y para que no quedara duda, porque no debe haber indefiniciones," detalló López Obrador.

"Yo tengo también una visión sobre el asunto": AMLO

El presidente expresó que "los abogados siempre recurren al debido proceso, pero yo tengo también una visión sobre el asunto, pienso que la transparencia es importante para que todos ayudemos y que no haya manipulación ni chantajes"aseguró.

"El gobierno que yo represento es un gobierno democrático, defensorde los derechos humanos y no vamos a permitir que nos midan con la misma vara con que antes se hacía a quienes no protegían los derechos humanos, o los violaban, no somos lo mismo", destacó.

López Obrador destacó que el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas es el responsable de informar a los familiares de los desaparecidos en el Caso Ayotzinapa: "Tiene que hablar con los responsables de la investigación por parte de las madres y padres, explicarles que vamos, cada vez que podamos, a informar, porque si no se dice, es lo mismo"; refirió.

El presidente también destacó que su Gobierno ha actuado con prudencia: "Y hemos actuado con mucha prudencia y se ha avanzado mucho en la investigación, es un compromiso que tenemos y estamos decididos a conocer toda la verdad. Le envié una carta, que estoy esperando una respuesta, al Primer Ministro de Israel por un funcionario que tuvo que ver con todas las distorsiones de la investigación, cómo armaron toda la mentira de la desaparición de los jóvenes y además mediante tortura. Israel no puede ser refugio de torturadores, ningún país, pero Israel menos, es un asunto de su historia, es un asunto moral," explicó.