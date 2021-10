Vecinos cuelgan tinaco de un balcón con un lazo y dos tablitas; causará una tragedia, advierten

En múltiples ocasiones usuarios de las redes sociales han compartido fotografías de diferentes obras deficientes o estructuras mal construidas que se han realizado y que representan un riesgo importante para la población. Publicadas desde diferentes partes del país, las construcciones que se suelen hacer virales sorprenden por su nivel de riesgo y la falta de criterio para desarrollarlas.

Este jueves de nueva cuenta una de ellas se volvió tendencia en redes; se trata de un vecino de la alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México, quien, a falta de espacio en su inmueble, decidió "colgar" un tinaco afuera de su departamento, ubicado en un cuarto piso, poniendo en riesgo la integridad de sus vecinos.

Los vecinos del sujeto compartieron algunas fotografías del tinaco en las redes sociales, el cual yace suspendido a un costado del balcón y solo fue asegurado con un lazo y está sostenido por dos tablas de madera, lo que implica un constante riesgo para la seguridad de quienes habitan el edificio.

¿En dónde se encuentra ubicado el inmueble?

Los usuarios de redes sociales quisieron evidenciar al vecino que con mucha irresponsabilidad de su parte decidió "colgar" este objeto de gran tamaño desde un cuarto piso del edificio que habita, el cual se localiza en la colonia Pantitlán, entre la Calle 4 y Privada de San Antonio, Iztacalco.

Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar y diversos usuarios criticaron a quienes con total improvisación se aventuran a realizar este tipo de instalaciones, hubo quienes hicieron hincapié en que se trata de un tinaco vacío, lo que no reduce el riesgo de un accidente.

"Eso nos demuestra que no necesitamos ingenieros ni calculistas. Todo se puede al ahi se va, no importando los demás," "Tienes que ser muy gandalla para hacer eso" y "Ese tinaco no tiene nada, aún muy poco líquido ya hubiera roto la madera y el alambre", fueron solo algunas de las reacciones que compartieron los internautas.