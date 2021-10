Reforma eléctrica: PRI pide a Alejandro Moreno fijar postura en contra

Un grupo de priistas integrante del “Movimiento PRI Legitimo” exigieron a la dirigencia nacional del PRI que encabeza Alejandro Moreno, así como a los 70 diputados federales que conforman la bancada en la Cámara de Diputados, que fijen un posicionamiento inmediato en contra de la reforma eléctrica y no traicionen a México y a la alianza Va por México.

En conferencia de prensa, encabezada por Nallely Gutiérrez quien el mes pasado fue expulsada del partido y dijo, mantiene un proceso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acompañada de otros militantes y con al menos 200 credenciales que presuntamente acreditan la militancia de sus representados, que aseguran, son más de 8 mil de 15 entidades del país, exigieron a los legisladores comprometerse ante notario para garantizar que no votarán a favor de la reforma eléctrica o en su defecto se ausentarán el día de la votación.

“Alejandro Moreno tiene un PRI de 200 personas que no nos representa y el PRI de la militancia real, el PRI de los priistas de toda la vida que hemos trabajado en las calles y que hemos estado siempre de la mano con el ciudadano, no estamos de acuerdo con la posición que ha tomado, si Alejandro Moreno no rectifica, vamos a eximirnos y a hacer un PRI alternativo, eso es lo que va a suceder, está acabando con el partido y si lo vemos muy cercano a Morena”, aseguró Gutiérrez.

Aunque la convocatoria fue para realizar una conferencia y manifestación en la entrada principal de la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en la Ciudad de México, de acuerdo a los disidentes fueron impedidos bajo amenazas, por lo que trasladaron a los medios a un restaurante frente al edificio priista.

“Todos mis compañeros son militantes activos y el hecho que yo encabece es porque hemos decidido que yo siga siendo la cara, no para todo el mundo es fácil por las represalias, en siete estados tenemos solicitudes de expulsión de los compañeros que nos acompañan en el movimiento, es un PRI represor y a mí no me representa y yo voy a ser priista por convicción independientemente de que hayan vulnerado mis derechos políticos y sea yo una perseguida política”, señaló Gutiérrez.

Piden la no aprobación

En este contexto, exigieron a los 71 diputados que integran la bancada en San Lázaro, firmar una carta en la que se comprometan a no aprobar la reforma eléctrica, no cambiar de grupo parlamentario y no ausentarse durante la discusión y votación del eventual dictamen que el coordinador de Morena, Ignacio Mier adelantó que estará listo en diciembre para avalar la propuesta antes del 15 de diciembre cuando concluye el periodo ordinario de sesiones.

“No somos todos los priistas y no es todo el PRI, es el PRI de Alejandro Moreno porque si concebimos que decimos, el PRI traicionó, el PRI está acabando con la alianza, no es el PRI, es Alejandro Morena y su camarilla, Rubén Moreira y Pepe Murat que sí están acabando con esa alianza y están deshonrando su palabra, los 70 diputados que hay en la Cámara llegaron por la Alianza por México con el discurso de que votaran por la alianza y con el PRI para detener las reformas constitucionales, así que es una verdadera vergüenza que no cumplan su palabra y que se entreguen por vendettas personales”

Añadió que la postura de la dirigencia nacional de pronunciarse por un parlamento abierto, no es nada más que una traición a los ciudadanos y no representa a los miles de priistas de todo el país, sostuvo que el “Movimiento PRI Legitimo” ya tiene presencia en 15 entidades y está por consolidarse en otras seis.

dhfm