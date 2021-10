Reforma eléctrica: PRI niega divisiones internas, votarán en “bloque monolítico”

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, negó que exista división interna en el partido ocasionada por su posicionamiento de llamar a un parlamento abierto para analizar la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al partido “nadie le dicta plazos” y afirmó que los priistas en la Cámara de Diputados y en el Senado, votarán en “bloque monolítico” el sentido del voto que acuerden.

En conferencia de prensa, acompañado de nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Moreno rechazó que la alianza legislativa esté en riesgo de colapsar, aseguró que el diálogo continúa en buenos términos.

A pregunta directa sobre la división en el partido por el tema energético luego de que algunos priistas entre ellos la senadora Claudia Ruiz Massieu, dieron su no rotundo a la propuesta presidencial, Moreno rechazó que haya fractura, dijo “no puede haber división porque no hay decisión”.

Al respecto consideró que un análisis de casi dos meses es suficiente para que el PRI fije una postura clara sobre si avalará o no la contrarreforma energética de la aprobada en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, es suficiente y afirmó que el bloque votará en bloque.

“Creo que, en el consenso, vamos a participar todos en la votación y vamos a ir como un bloque monolítico a la decisión”, señaló.

En este sentido dijo que al PRI nadie le dicta plazos para el análisis, aprovechó para enviar un mensaje al gobierno federal en el que aseguró que nadie dividirá al PRI.

No tengan duda, se los puedo adelantar, no vayan decir que yo se los dije, pero si creen del gobierno que pueden dividir a la bancada en un sentido o en otro o algo, eso no va a ocurrir, los priistas estamos sólidos”, sostuvo Moreno.