Filman película sobre la expropiación petrolera en las entrañas de Palacio Nacional: tiene el aval de AMLO

Palacio Nacional es el escenario del rodaje la película “1938: Cuando el petróleo fue nuestro”, del director Sergio Olhovich y con el argumento de Carlos Montemayor.

La película trata sobre la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas del Río y cuenta con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea grabada al interior de Palacio Nacional.

De esta forma, el Patio Mariano fue acondicionado para una escena de esta película, la cual podría estrenarse a mitad del próximo año.

Incluso, la filmación se realiza a un costado del salón Tesorería, donde todos los días -de lunes a viernes- el presidente realiza las mañaneras.

En entrevista, el director Sergio Olvovich dijo que narrar la expropiación petrolera es una asignatura pendiente que tiene el gobierno, pues importante que las juventudes entiendan lo que pasó entonces " y lo que está sucediendo ahora con al 4T.

Consideró que siempre es un emoción hacer una película y más como esta que tiene una temática histórica.

Agregó que no ha podido hablar con el presidente López Obrador, pero sí está enterado del rodaje el cual vio con buenos ojos.

"Yo no he hablado con él directamente, pero él sabe muy bien del proyecto y me ha estado apoyando, bueno, más apoyo que filmar aquí en Palacio no cualquiera. Claro que está enterado y algún día, seguro, viene a visitarnos", dijo.

Sobre Sergio Olhovich

Director, guionista y productor de televisión y cine, Sergio Olhovich forma parte de los varios talentosos personajes que han estudiado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sergio Olhovich Greene nació en Sumatra, Indonesia en 1941. De madre mexicana y padre ruso, pasó su infancia en diferentes países de América Latina, entre ellos Colombia y Ecuador. También vivió en la ciudad de París, Francia.

Olhovich es egresado de la Escuela Nacional Preparatoria 6 “Antonio Caso”, posteriormente ingresó a la carrera de Psicología, también en la UNAM; sin embargo decidió abandonarla cuando obtuvo una beca en el Instituto Estatal de Cinematografía de Moscú.

