FIL regresa a la plancha del Zócalo de la CDMX con más de un millón de ejemplares

La Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, que se va a llevar a cabo del 8 al 17 de octubre de 2021, está de regreso de manera presencial con más de 20 eventos, la oferta de 340 editoriales.

Hoy, en el Museo de la Ciudad de México, se llevó a cabo la Presentación de este evento, misma que estuvo encabezada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Tiene una característica muy especial esta Feria Internacional del Libro, a diferencia de muchas otras, es en realidad una feria popular, no es una ferie de élites donde hay que pagar por entrar, sino es una feria popular, por eso está establecido por ley que debe estar en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Es una feria que además está hermanada con Paco Taibo y Paloma, porque está hermanada con Para Leer en Libertad, que desde hace muchos años han luchado por muchas causas justas en el país, pero en particular por una causa que es que la lectura llegue a todos lados, que es falso que el pueblo de México no lea, sino que más bien no hay acceso a los libros”, afirmó.