Caso Conacyt: CIENTÍFICOS piden las carpetas de investigación para preparar su defensa

Luego de acudir a la Fiscalía General FGR por carpeta de investigación por caso de los científicos Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Dra Gabriela Dutrénit Bielous, señaló que el acceso a las carpetas está asociado que han solicitado de manera formal a través de varios oficios el acceso a las carpetas ya que es un derecho de cualquier ciudadano que es inculpado y sabes cuál es la evidencia que tienen.

A partir de ello, la excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del 2012 - 2014 señaló que la citaron para acudir a la FGR para poder ver las carpetas con varios tomos.

A través de la señal de Heraldo Media Group, explicó sobre lo que se le está acusando, a lo que confesó que esta ha sido una acusación muy general de desvíos de recursos del Conacyt hacia el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a lo que afirmó que eso es lo que se viene diciendo a los medios de comunicación sobre la base que se habían solicitado las órdenes de aprehensión.

"No pueden hacer la misma acusación del altiplano porque el juez ya la sentenció, en que no hay materia, y por lo tanto la desechó por lo que van a tener que reorganizar la acusación como lo dijo que lo estaban haciendo"

También te puede interesa: Exfuncionaria del Foro Consultivo Científico del Conacyt arriba a la FGR

Piden una copia de la carpeta de investigación

Indicó que tienen derecho a una copia de esa carpeta de investigación que se realizó desde hace un año y hasta ahora se ha hecho la denuncia de lo que hizo Conacyt, misma que le harán entrega de la carpeta de investigación de manera digital para que ellos puedan armar su propia defensa.

La también profesora de la UAM Xochimilco afirmó que por el momento no querían declarar, ya que aún no hay una acusación concreta, sumado a que no ha visto la carpeta.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la mañana, la investigadora reiteró que el pasado 17 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una sentencia sobre otro tema de sus anexos, sin embargo la relación jurídica entre el foro consultivo como se define en la ley y el Conacyt era una relación legal.

Revive la entrevista completa AQUÍ:

Se suman más científicos

Julia Tagüeña Parga, excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), aseguró que solicitó tener acceso a la carpeta de investigación y por eso acudió este jueves a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La mujer arribó a las 10:50 horas a la Fiscalía, ubicada en avenida Paseo de la Reforma 75, para comparecer por la investigación en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

“Vamos a entrar ahora a cumplir con el citatorio, nosotros pedimos ver el expediente y es a lo que venimos, ustedes lo han explicado muy bien, es justamente a lo que venimos, gracias a todos por estar aquí”, señaló antes de ingresar a la FEMDO.

Tagüeña Parga es la tercera exintegrante del foro que comparece ante la FGR por el presunto desvío de 244 millones de pesos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorgó al FCCyT.

Al sañir señaló que revisará la carpeta de investigación en su contra que la Fiscalía General de la República se comprometió a enviarle en formato digital.

La exintegrante del FCCyT compareció durante una hora y 20 minutos ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Al salir dijo que pudo ver el expediente, pero debido a que apenas arranca el proceso no puede emitir declaraciones aún.

“Todo fue amable, vimos el expediente que es bastante grande, lo tenemos que analizar con mucho cuidado”, señaló.

Al igual que sus colegas que comparecieron este miércoles, Tagüeña Parga se reservó su derecho a declarar. José de Jesús Franco López, excoordinador del Foro, arribó cuando Tagüeña Parga abandonó la Fiscalía.

En estos momentos, el exintegrante del FCCyT comparece al interior de la FEMDO, pues está citado a las 13:00 horas. Franco López, Tagüeña Parga y Gabriela Dutrénit son representados jurídicamente por el mismo abogado, que se identificó como Alberto del Río.

Los 31 científicos son investigados por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades por el desvío de 244 millones de pesos.

José de Jesús Franco pide reconsiderar criterio de un juez

Si la Fiscalía General de la República (FGR) solicita nuevamente las órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos, el juez que analice la petición debe resolver con base en el criterio con el que se negaron anteriormente los mandamientos judiciales, señaló José de Jesús Franco López, excoordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

“Si ya tenemos el antecedente habrá que esperar que cualquier otro juez que reciba lo mismo ya tenga la jurisprudencia establecida anteriormente”, dijo al salir de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Franco López aseguró que recuperó la confianza en el sistema judicial mexicano y espera que así se mantenga.

“Hay varios momentos en los cuales definitivamente nos ha dado confianza, la primera obviamente fue la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de decir que el Foro Consultivo había obrado de forma legal, había recibido fondos de manera legal, lo cual yo creo que pone en claro esa parte.

“Posteriormente el juez de control, cuando se piden las órdenes de aprehensión, las negó porque no vio que hubiera razón penal para poder emitir eso, lo cual también nos dio muchísima confianza, y finalmente después de haber pedido el acceso a la carpeta, en este momento la Fiscalía nos ha permitido revisar la carpeta aunque sea, digamos someramente por el tiempo”, detalló.

Aseguró que tiene evidencias de su inocencia, pues el foro operó de una forma honorable, transparente y fue auditado dos veces al año. Al ser cuestionado si le parece excesivo que sea investigado por delincuencia organizada, dijo que es desproporcionado.

“No solo yo sino toda la sociedad ha manifestado que es una acción muy desproporcionada, pero bueno, si se cometió algún error yo creo que se va a enderezar”, señaló.

Con información de Daniel Rivera