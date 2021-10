Senadoras de PAN, Morena, PRI y MC coinciden en la necesidad de la paridad de género

Un grupo de cuatro senadoras que dieron a conocer su postura con relación a la agenda política que tienen las mujeres dentro de la Cámara de Senadores. En entrevista con Carlos Zúñiga, las políticas hablaron además de las coincidencias y diferencias en su forma de hacer política.

Nadia Navarro Acevedo, senadora del PAN por el estado de Puebla, aseguró que hay grandes mujeres en el Senado que trabajan día a día para mejorar la situación del sexo femenino en la nación. Uno de sus logros más recientes, indicó, es el lograr tipificar la violencia de género y digital.

Además de esto, explicó que se ha avanzado en la agenda a favor de este sector de la población y destacó que no basta con incluir al género en la Cámara, sino en proponer a personas que promuevan una agenda en favor de las víctimas de las agresiones.

Aplaudió la labor de Kenia López, de quien dijo ha enviado unas 100 iniciativas para que estos temas se temen en cuenta y además se dé pie a la paridad de género, lo cual ha permitido lograr cambios significativos en instituciones donde no se tenía previsto.

Claudia Anaya, senadora del PRI por Zacatecas, dijo que en la Cámara se dejan de lado las diferencias partidistas, ya que su única forma de avanzar es por medio de las coincidencias. Aseguró que el antecedente más cercano que recuerda de este tipo de posturas es el de la paridad general en cualquier cargo público.

La funcionaria dijo que había muchas personas que estaban en contra de esta medida, pero que no hicieron mención de ello de forma pública, aunque estaban dispuestas a bloquearla.

Explicó que esta unión femenil y el apoyo de muchos hombres ayudó a que formaran una mayoría en la que lo último que se tomó en cuenta fue el partido político del cual venían los que estaban a favor de la paridad. A esto agregó que falta implementar un panorama.

"Es esa resistencia porque efectivamente somos la mitad en el Senado, pero no somos la mitad en los órganos de gobierno, no somos la mitad en las comisiones, no somos la mitad en las coordinaciones", dijo.