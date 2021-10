PAN advierte que alianza legislativa y electoral estaría en riesgo si el PRI aprueba reforma eléctrica

La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, advirtió que la alianza legislativa y electoral con el PRI se romperá si no se cumple en los hechos y el tricolor respalda la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificaron de retrógrada y violatoria de tratados internacionales.

Lo anterior, luego de que la bancada del tricolor abrió la posibilidad de respaldar la iniciativa de reforma energética enviada por el titular del Ejecutivo y dar los votos que le faltan a la fracción mayoritaria de Morena y aliados para lograr la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional.

“Nosotros creemos que solo se es alianza cuando se tienen hechos de ser alianza, se sustenta en los hechos actuar como alianza, no me voy a adelantar, si en los hechos vamos a actuar como alianza, entonces en los hechos seguiremos funcionando como alianza legislativa y electoral y por ergo si la situación es distinta, distinto será también el resultado”, señaló en conferencia de prensa, el coordinador de la bancada panista, Jorge Romero.

El líder parlamentario, reiteró que la alianza legislativa se cumple en los hechos, no solo por dichos, por lo que, a pregunta directa sobre el incumplimiento del PRI a los acuerdos de la coalición “Va por México”, el líder panista amagó con la ruptura de la alianza.

-La alianza se basaba en ir en contra de reformas como esta, esta es la primera, es la más fuerte ¿está faltando a su palabra el PRI?

“Una alianza no son los dichos, son los hechos, estamos al borde de la determinación, si en los hechos nos conservamos como alianza, proseguiremos como alianza, ergo entiéndase lo que significarían los 180 grados de diferencia”, respondió Romero.

Acompañado de otros integrantes de la bancada, el coordinador, recalcó que la postura de la bancada panista es en contra de la iniciativa presidencial.

Respecto al amago del Presidente de la República, de exhibir a quienes voten en contra de su propuesta, los panistas sostuvieron que les hace un favor, porque lo que buscan es que los ciudadanos sepan quiénes avalará una reforma retrógrada, regresiva y que viola tratados internacionales en materia de tratados comerciales y de medio ambiente.

Con carteles de “No al #tarifazo” los panistas, exigieron que la propuesta se someta a parlamento abierto con la participación de expertos en la materia, pero principalmente de los ciudadanos porque advirtieron que la consecuencia de la reforma es que aumenten la tarifa por el consumo de electricidad, además de envenenar los pulmones de los mexicanos.

“Para nosotros, esto como viene, prácticamente equivale a un gasolinazo, esto para el PAN como viene redactado, es un tarifazo de luz y el PAN le dice no a ese tarifazo”, subrayó Jorge Romero.

Añadió que no permitirán que Morena y aliados busquen aprobar la reforma eléctrica en “lo oscurito”, “al vapor” , por lo que exigieron que se abra la iniciativa al debate público.

“Cuando sienten que un tema ya es mejor no debatirlo, entonces salen con su albazo, entonces mejor que este tema ya no lo empiece a platicar todo el país y entonces como consideramos tener los números, lo vamos a sacar en lo oscurito y en la madrugada, pues queremos decir que eso Acción Nacional no lo va a permitir, bajo ninguna circunstancia, exigimos como grupo parlamentario que se dé el más amplio desarrollo y espacio a un auténtico parlamento abierto”, advirtió el panista.