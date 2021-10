Acapulco no tendrá regreso a clases presenciales, pese al semáforo verde

De las 670 escuelas de nivel básico que hay en Acapulco, solo 35 retomaron clases presenciales.

Pese al llamado que hizo el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores a retomar el ciclo escolar en las aulas, por el avance a verde en el Semáforo Epidemiológico, en un recorrido realizado por El Heraldo de México esta mañana por el primer cuadro de la ciudad, se constató que los estudiantes aún no retomaron clases con normalidad.

Primarias como la Ignacio M. Altamirano; CIMAA Independencia; Manuel M. Acosta y el preescolar José Maria Morelos y Pavón ubicadas en la calle Quebrada permanecen con el modelo educativo a distancia.

Las autoridades de educación estatales aseguraron que existen condiciones para volver a las aulas, sin embargo, en casos como en la escuela Manuel Avila Camacho, en la Costera Miguel Alemán, los daños a la infraestructura del plantel por el sismo del pasado 7 de septiembre lo dificultan.

En entrevista, el director de la institución, Rubén Solano Rodríguez expuso que: “nuestra escuela no está en condiciones de regreso -a clases presenciales- independientemente de las cuestiones sanitarias, a raíz del sismo nuestra escuela sufrió algunos daños en su infraestructura y en tanto no haya un dictamen o una revisión de las autoridades correspondientes, no estamos en condiciones de regresar.”

El plantel educativo con más de 80 años de antigüedad tiene una matrícula de 425 alumnos divididos en 18 grupos y una plantilla de 35 trabajadores.

"Esta cantidad de alumnos, de comunidad, no la podemos poner en riesgo para un regreso -a las instalaciones- mientras no haya una revisión del edificio", expresó.

Y es que a pesar de las peticiones de revisión a Protección Civil, la institución con fracturas en pilares, bardas, columnas y trabes, no fue censada ni considerada entre los escuelas afectadas.

A la par, en la periferia del puerto, las clases sí se retomarán pero no este lunes, y es que en primarias como la “Patria es Primero”, que recientemente fue inaugurada por Astudillo Flores, hoy los padres y madres de familia se reunieron para acordar las medidas que tomarán para volver a los salones. En total, se reanudó clases en mil 063 escuelas de 11 mil qué hay en Guerrero.

Con el cambio del semáforo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado también se aprobó la reapertura de bares, discotecas y se incrementó el aforo en playas con restricción de horarios y la implementación de operativos en la franja turística para dispersar aglomeraciones, pero esta no se cumplió.

Por Alfonso Juárez y Karla Benítez

alg