Familiares de personas desaparecidas en Veracruz montan altar en Palacio de Gobierno

Familiares de desaparecidos colocaron un altar de muertos frente a Palacio de Gobierno en honor a las personas que han sido encontradas en fosas clandestinas del estado de Veracruz y no han sido identificadas.

Los integrantes del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz colocaron fotografías de mujeres y hombres extraviados sobre las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa.

Acompañaron las imágenes con flor de cempasúchil, veladoras, pan de muerto y otros alimentos sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, donde también escribieron frases en memoria de sus seres queridos.

Lo anterior, como parte de una protesta para exigir a las autoridades correspondientes que agilicen los trabajos para la identificación de cuerpos en la entidad.



De acuerdo con María Elena Gutiérrez, quien busca a su sobrino Rafael Espinosa Gutiérrez, desaparecido desde el 15 de agosto de 2013, el Día de Muertos o Todos Santos es una fecha complicada para las familias de personas no localizadas.

Hay miles de restos humanos encontrados en fosas clandestinas que no han sido identificados (Foto: Juan David Castilla)

“Fue una actividad muy pensada porque queríamos poner el altar pero nuestros desaparecidos y desaparecidas no sabemos si están vivos o fallecidos. Entonces es un altar pensando en tantos restos óseos que hemos encontrado, que se han recuperado y que no tienen identificación, que no tienen a quien entregarlos”, comentó.

Los miles de restos humanos han sido hallados en diversas fosas clandestinas, como La Gallera, en Tihuatlán; en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, puerto de Veracruz; Arbolillo, municipio de Alvarado; así como en predios del municipio de Tierra Blanca y otros puntos.

Los familiares de desaparecidos mencionaron que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) son las responsables de la identificación de los cuerpos encontrados en cementerios clandestinos.

“Son pocos cuerpos identificados los que se han entregado a las familias. Para eso es este altar, para recordar que muchas y muchos no han sido identificados”, enfatizó María Elena Gutiérrez.

Sigue leyendo:

Presentan exposición y documentales en memoria de desaparecidos en Veracruz

Colombiano desaparece en Veracruz; autoridades emiten ficha para su localización

Día de muertos: Panteones de Veracruz si abrirán sus puertas en esta fecha