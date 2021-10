Trabajadores de Edomex piden más vacunas contra Covid-19

Actualmente, el 40 por ciento del millón 600 mil trabajadores registrados ante el IMSS en el Estado de México cuentan con la vacuna contra COVID-19, por lo que, el sector obrero solicitó a las autoridades estatales continuar con el programa para llevar las dosis directamente a los centros laborales, aseguró Cuauhtémoc Plascencia, presidente del Congreso Laboral, en la entidad.

La secretaria del Trabajo, Martha Hilda González, precisó que los representantes obreros de la entidad solicitaron alrededor de cinco mil dosis adicionales para distribuirse en diferentes puntos de la entidad, directamente en zonas industriales y comerciales, en los próximos meses.

“Han tomado muy en serio el tema de la vacunación, porque efectivamente muchas empresas están exigiendo que sus trabajadores puedan tener ya los esquemas completos de vacunación; estamos coordinándonos con el Congreso Laboral y el Congreso del Trabajo precisamente para establecer sedes para que trabajadores puedan acudir a completar sus cuadros de vacunación”, señaló la funcionaria.

El Congreso Laboral en la entidad indicó que el 40% de los trabajadores registrados ante el IMSS están inoculados (Foto: Especial)

Destacó que en algunos casos, los trabajadores tienen cuadros incompletos de la vacuna; pero otros no han querido recibir la inmunización.

Al respecto, el líder del Congreso Laboral señaló que las autoridades del IMSS, de la Secretaría del Trabajo y las organizaciones sindicales se están coordinando para llevarles la vacuna directamente a los centros laborales, pero no se obligará a los trabajadores a vacunarse.

“Hay una moda entre mujeres y hombres jóvenes, diciendo que son antivacunas, no quieren vacunarse; muchos por ignorancia dicen que esta es una enfermedad inventada por los gobiernos; pero cuando la gente no tiene voluntad, tampoco los podemos obligar, llevarlos de la mano, ni ponerles sanciones de que si no lo hacen serán sancionados o les retiraremos sus fuentes de trabajo”.

La titular del trabajo señaló que se tiene garantizada la vacunación para todos los trabajadores del Edomex.