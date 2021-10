Niña genio mexicana idea App para atender el autismo; sueña con colonizar Marte y la Luna

Adhara Maite Pérez Sánchez está por culminar su segunda carrera de estudios universitarios, a sus 10 años de vida. Su coeficiente intelectual supera al de la mayoría de mexicanos y ya es un referente internacional.

La menor nació el 28 de agosto de 2011, en el puerto de Veracruz, pero fue registrada en Boca del Río; ella se siente orgullosamente porteña, lugar donde vivió durante varios años con su familia.

Sueña con ser astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), alcanzar un doctorado en astrofísica y desempeñarse como científica.

“Quiero colonizar Marte, la Luna. El día de mañana voy a ser una astronauta También tengo autismo, pero eso no me limita a crecer y ser astronauta, científica y estudiar astrofísica. También me gusta apoyar a los niños que son como yo (con autismo)”, relató en entrevista virtual con El Heraldo de México.

Adhara fue diagnosticada con el síndrome de Asperger, un trastorno que pudiese ocasionar un comportamiento social inusual y desarrollar un interés profundo en algunos temas específicos.

Se calcula que en México, uno de cada 115 niños está en el espectro autista, de acuerdo con la Asociación Asperger México.

En Estados Unidos, la niña prodigio fue sometida a ciertas evaluaciones para medir su coeficiente intelectual, y alcanzó la cifra de 164; sin embargo, en México, la redujeron a 162, bajo el argumento de que es una niña con autismo, cuando, en promedio, la gente sólo llega a 86 en este país.

Eso nunca ha sido una limitante para ella. A su edad ya es ingeniera en matemáticas y está a un año de concluir la ingeniería en Sistemas en la UNAM.

“También cursé el preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. En la UNAM todos me trataron bien, me gustó como me trataron”, menciona la pequeña.

Recientemente, ha emprendido campañas para apoyar a niñas y niños con el síndrome de espectro autista. Para ello tiene un proyecto: crear una pulsera que funcione por medio de una aplicación móvil y permita detectar emociones en menores con autismo para prevenir convulsiones y salvar vidas.

“Esta pulsera avisa a los padres, o a quienes estén (con los menores con autismo), a qué hora van a convulsionar, porque algunas convulsiones son muy graves. Los padres monitorean esa app”, explicó.

Sin embargo, la menor y su familia carecen de recursos económicos para consolidar el proyecto, por lo que Adhara ha pedido apoyo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para que su propuesta científica rinda frutos y sea aprovechada por la población de esta entidad.

Recién recibió una invitación para ir a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, una ciudad conocida por su actividad comercial. Pero, aunque el boleto estaba reservado para este viernes, al momento de la entrevista, aún esperaba conseguir los recursos para los pasajes.

“Me invitaron a Dubái porque están interesados en mi proyecto. Necesito para mis vuelos a Dubái. Prometo dejar a México en alto”, expresó Pérez Sánchez.

La menor mencionó que también requiere apoyo de patrocinadores para hacer realidad sus sueños. Lo más importante era viajar a Dubái, para representar a México.

MAAZ