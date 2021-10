Congreso Edomex ofrece dialogar sobre el Programa de Ayuda a la Comunidad

La discusión sobre el retorno del Programa de Ayuda a la Comunidad (PAC) no se cerrará en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, respondió el presidente Maurilio Hernández González.

Lo anterior, luego de que el coordinador del PRI, Elías Rescala Jiménez abrió el debate sobre su utilidad y la necesidad de retomarlo o crear uno similar, tras desaparecer en la pasada Legislatura.

En entrevista, Hernández González, apuntó que el tema no se presenta aún en la mesa de la Jucopo, pero dijo que habrá apertura de revisarlo, pues no es una cantidad onerosa al recordar que era una bolsa de no más de 200 millones de pesos.

“Discutirla no, creo que ahí llegaremos a una conclusión y lo que decida la Junta de Coordinación Política se pondrá en consideración lógicamente”, afirmó.

“No estamos hablando de cantidades escandalosas o que se pudiera afectar, como se plantea el recurso del PAC”.

El titular de la Jucopo, defendió que la desaparición del PAC desde el 2019, no ha limitado la facultad gestora de los diputados y por el contrario se ha recuperado el trabajo legislativo.

Continúa el debato sobre retomar o no el PAC, asegura Maurilio Hernández

De manera particular, insistió, que no le ve necesidad y estos recursos en su momento se podrían destinar a otras áreas.

“Me parece más bien el enfoque, yo creo que como una actividad directa del diputado no podría estarse planteando”, afirmó.

“De ninguna manera se limita la capacidad gestiva de los diputados, en cualquier instancia, pública, o privada”, declaró.

En la 60 Legislatura Local Morena, que tenía mayoría calificada, optó por desaparecer el PAC que se integraba en su momento 187 millones de pesos, donde a cada uno de los 75 diputados se les destinaban al menos 2.5 millones para que fueran ejercidos en sus comunidades.

Desde el PRI ahora se abrió el debate para retomarlo o crear uno nuevo de cara la discusión del Paquete Fiscal 2022 que deberá ser entregado por el Ejecutivo estatal al Congreso local, a más tardar a finales de noviembre.

