Congreso Edomex urge para que Guardia Nacional vigile rehabilitación de caminos del Sur

La Guardia Nacional debe vigilar la rehabilitación de los caminos del sur que se aprobó hace año y medio, debido a que se ha frenado su avance al ser las empresas contratistas presas del crimen organizado.

Lo anterior se reconoció en la Congreso Local al aprobarse por unanimidad un exhortó al gobierno federal, para que elementos del nuevo cuerpo de la milicia garantice la seguridad en la zona de Tierra Caliente del estado.

Desde la bancada del PAN se reprochó sobre la ingobernabilidad y grave inseguridad que impera en la región.

En su pronunciamiento el diputado panista, Gerardo Lamas Pombo, aclaró que la inseguridad no es un tema de territorios ni de partidos.

Reconoció que es urgente que las obras avancen ya que el retraso del programa de rehabilitación de caminos está afectando a más de 30 municipios mexiquenses.

“Este programa tiene que cumplir los plazos, y se tiene que concluir para beneficiar a los compañeros del sur del estado”, declaró.

Hace año y medio, la Legislatura mexiquense aprobó un presupuesto de 13 mil 629 millones de pesos para rehabilitar mil 600 kilómetros de caminos en 30 municipios.

No obstante, las obras no se han podido iniciar porque el inversionista ha recibido amenazas y presiones para el pago de cuotas, y el gobierno estatal no ha sido capaz de garantizar la seguridad en la zona.

La denuncia de inseguridad, primeramente las hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González.