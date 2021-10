Es necesario tener al 88% de la población vacunada para frenar al Covid-19, asegura Andreu Comas

La vacunación contra el Covid-19 para menores de edad, entre 12 y 17 años de edad, con comorbilidades, inicia este lunes en la Ciudad de México. Se aplicarán las primeras 40 mil dosis de Pfizer-BioNtech, que es el único biológico aprobado en el país para este sector.

El calendario de vacunación está ordenado de manera alfabética, es decir: A,B,C,D,E,F, serán vacunados el lunes 25 de octubre; G,H,I,J,K,L martes 26 de octubre; M,N,Ñ,O,P,Q; miércoles 27 de octubre y R,S,T,U,V,W,X,Y,Z jueves 28 de octubre.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Andreu Comas, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, comentó que es una decisión incorrecta.

"La estimación de comorbilidades es una falacia, porque el doctor Hugo López-Gatell ha retrasado el censo de enfermedades raras y oncológicas", destacó.

Además, dijo que en edad de vacunación de 11 a 17 años, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud Pública, hay más de 6 millones de niños, por lo que habría que vacunar de entrada a los que tienen obesidad, diabetes y enfermedades oncológicas.

"Este número de un millón de niños está muy lejos de la realidad", expresó.

Aclaró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha dicho que no se vacune a los niños, esto es una falacia que ha repetido el gobierno de México.

"Un país que tiene acceso a la vacuna que empiece con los de comorbilidades y después se vaya con el resto de la población, la OMS ha sido muy clara en esto, en muchos países las vacunas de los niños están autorizadas".

Los resultados de Moderna son los que se esperaban, al igual que los de Pfizer, ambas vacunas son seguras y efectivas en los niños.

"El beneficio de estas vacunas está por encima del riesgo de la vacunación y también por encima del riesgo de la infección", ahondó.

Finalmente, dijo que si se vacuna a los niños se podrá regresar a las actividades masivas, sociales, económicas, deportivas, culturales, como antes de marzo de 2020 y se le quitará una gran presión selectiva al virus porque no tendrá que infectar a los niños sobreviviendo en una comunidad, y se disminuye la probabilidad de una cepa más transmisible o agresiva.

"Hasta que un país no tenga más del 88 por ciento de la población vacunada, no podremos hacer que el virus tenga un comportamiento como el de influenza estacional, y por tanto no podemos volver a la vida de antes".

Sigue leyendo:

Ed Sheeran dio POSITIVO a COVID-19 a cinco días de lanzas su nuevo disco

México ha recibido casi 53% de vacunas Sputnik-V contratadas en 8 meses

Covid-19: México envasará vacuna Sputnik V a partir de noviembre