Rosario Robles "da la cara" por la UNAM y responde a criticas de AMLO contra la Máxima Casa de Estudios

Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el periodo de Enrique Peña Nieto, “respaldó” a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizara críticas a la máxima casa de estudios, pues el pasado 22 de octubre aseguró que la institución se “derechizó” durante el periodo neoliberal.

Por medio de su cuenta de Twitter, manejada por su hija, Robles Berlanga escribió: Mi solidaridad con la UNAM, mi universidad, por los ataques de los que es objeto desde el poder. Mi vocación social y mi compromiso con México lo aprendí en sus muros. También que es inalienable el Derecho a disentir”, escribió.

“Desde aquellos años me enseñaron a luchar por las libertades. Hoy me ha sido arrebatada una, mi libertad física. Pero no mi capacidad de pensar críticamente”, agregó en la misma red social. Robes está recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, desde el 13 de agosto de 2019, tras ser vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público.

¿Por qué está Rosario Robles en prisión?

Rosario Robles ha sido acusada de operar una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por 5 mil 73 millones de pesos, en algo que gracias a la investigación de Animal Político ha sido denominado como “La estafa maestra” en 2017 y surgió a partir de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el gasto del gobierno de Peña Nieto en 2013 y 2014.

El trabajo periodístico detalla las irregularidades en la asignación de contratos para servicios diversos en al menos once dependencias públicas. En algunos casos, los contratos no se cumplieron o el presupuesto que se asignó era superior al costo real. Las instituciones eran contratadas para hacer estudios e investigaciones que no se realizaban o se cobraba más dinero del costo real por el servicio.

