Claudia Sheinbaum: Zona chinampera, reflejo de los 500 años de resistencia

En el año de la conmemoración de cinco siglos de la caída de México Tenochtitlan, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la zona chinampera de la Ciudad de México es reflejo de la resistencia.

En su visita a un paraje donde cultivan la flor de cempasúchil, en San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco, recordó que en 2021 se hizo la conmemoración de Siete Siglos de Historia de la Ciudad de México, entonces Tenochtitlan.

"Y, decidimos que, en vez de hablar de la caída de México-Tenochtitlan hace 500 años, o de Tenochtitlan hace 500 años, junto con el Presidente de la República decidimos hablar de 500 Años de Resistencia.Y aquí, en este lugar, estamos hablando de 500 Años de Resistencia. Solamente hay que ver el paisaje, no solamente de aquí de la producción, en este caso, de cempasúchil, que es una flor nativa que viene desde antes de la época de la Colonia, sino solamente el paisaje que hay hacia los Humedales de Xochimilco y de Tláhuac.

"Esta zona no existiría si no fuera por los productores agrícolas, si no fuera por ejidos, si no fuera comunidades, si no fuera por los pueblos originarios que han defendido sus tierras por encima de todo. Aquí se ven los 500 Años de Resistencia", afirmó.