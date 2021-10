La UNAM responde a AMLO: "El compromiso y solidaridad de la Universidad Nacional con la nación es incuestionable"

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respondió mediante un comunicado a los señalamientos realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en torno a esa casa de estudios, pues por segundo día consecutivo lanzó comentarios contra esa institución educativa, esta mañana lamentó "que se haya derechizado", por lo que las autoridades universitarias respondieron diciendo que: "el compromiso y solidaridad de la Universidad Nacional con la nación es incuestionable".

El compromiso y solidaridad históricos de la Universidad Nacional con la nación es incuestionable. Muestras recientes son los sismos de septiembre de 2017, donde brindó apoyos y asesorías a gobiernos y población en prácticamente todos los ámbitos, así como con la colaboración de expertos en diversos campos a lo largo de la crisis sanitaria que hemos padecido.

Por la mañana el presidente indicó en su conferencia: "Respeto las opiniones, no solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado, ejemplos hay muchos. El exrector Narro, se va de secretario de salud y en ese tiempo habla de los 'ninis', de los jóvenes, que ni estudian ni trabajan. Algo ofensivo. Pero no solo eso, siendo Secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec, estamos hablando del rector," indicó.

Por lo que la UNAM respondió que esa institución "sirve a la nación con un compromiso social en permanente transformación. Así ha ocurrido durante años, con millones de profesionistas formados con responsabilidad social mediante planes y programas de estudio que son actualizados por órganos colegiados internos, en donde convergen y se enriquecen la pluralidad de voces y la diversidad ideológica", se lee en el comunicado.

La UNAM ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona. Todas estas manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia.

Narro rechaza la postura de AMLO

José Narro Robles, condenó lo dicho por el mandatario al señalar que la universidad no ha perdido su esencia y lo dicho por el presidente solo es un ataque contra la institución educativa y aseguró que él no es derechista como acusa el presidente, pues durante toda su vida ha sido una persona fiel a los valores aprendidos en la universidad siendo un hombre demócrata, progresista y liberal convencido de las causas sociales.

Narro sostuvo que la UNAM siempre ha sido una institución abierta a todas las corrientes de pensamiento, siendo esta pluralidad, una de las principales características de la máxima casa de estudios. Definió a la Universidad Nacional como casa de las ideas, con una diversidad que forma parte de sus valores centrales mismo que por años han formado a gente de distinto pensamiento, siempre en búsqueda de la verdad y con un enorme compromiso social.

Claudia Sheinbaum respalda postura de AMLO sobre la UNAM

Ante esta polémica la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo ser universitaria, pero también contar con sus propias críticas hacia la UNAM y sostuvo que es muy importante que una universidad pública esté al servicio del pueblo, al tiempo que reconoció el trabajo de investigación de esa casa de estudios.

Sheinbaum señaló que es importante reflexionar en sentido que es dónde queda el trabajo colectivo en la academia y creo que eso es algo fundamental, cabe destacar que ella obtuvo los grados de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM.

"Estoy de acuerdo que es importante hacer una reflexión sobre el trabajo académico y también la diferencia que luego hay con un profesor que tiene un ingreso muy alto y un profesor que tiene un ingreso muy bajo y eso es algo importante en la reflexión de la propia autonomía universitaria para poder mejorar y estar al servicio del pueblo, que finalmente es la labor de las universidades públicas", dijo.

