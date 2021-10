Miscelánea Fiscal 2022: RFC sí será obligatorio, pero sin sanciones para los jóvenes

Diputados de todos los partidos políticos en el pleno de la San Lázaro aprobaron modificar la Miscelánea Fiscal 2022 con el objetivo de eliminar las sanciones que se aplican a los jóvenes que no se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque esta disposición será obligatoria a partir del 1 de enero de 2022.

Durante los últimos tres días, diputados de oposición pidieron a los legisladores afines a la Cuarta Transformación a que no dieran luz verde para esta inscripción, pero se decidió que se mantenga en el Código Fiscal de la Federación, pero no tendrá una sanción en caso de que no se inscriban los jóvenes.

Aprobado por unanimidad

Lidia García Anaya, diputada de Morena, fue la encargada de presentar esta reserva durante el debate de la Miscelánea Fiscal 2022 que elimina cualquier sanción a los jóvenes de 18 años, misma que fue recibida de buena manera por los demás grupos parlamentarios.

La comisión de Hacienda aprobó el dictamen el pasado 18 de octubre y establecía lo siguiente: "Artículo 27, las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro de 'inscripción de personas físicas sin actividad económica' conforme al reglamento de este Código por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones".

La modificación

Con la modificación aprobada esta noche, el Artículo 27 queda de la siguiente manera: "Las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes tratándose de personas físicas sin actividades económicas dicha inscripción se realizará bajo el rubor de 'inscripción de personas físicas sin actividad económica' conforme al reglamento de este Código por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones y tampoco les serán aplicables sanciones incluyendo la prevista en el artículo 80, fracción I, de este Código".

De acuerdo con García Anaya, no es obligatorio darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando se cumplen 18 años de edad, ya que este es un trámite opcional, y solo es aplicable para las personas con salarios.

