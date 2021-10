'Filantropía se utilizaba para evadir', asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en contra de que las empresas utilicen a la filantropía, las obras sociales y el fomento a la cultura para evitar el pago de impuestos o la devolución de sus contribuciones.

El jefe del Ejecutivo señaló que la atención a la población y la difusión cultural son obligaciones del gobierno que no le corresponden a las empresas, pues su función es invertir y crear empleos.

“Sobre la devolución de impuestos, no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuestos a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento a la cultura? No, esa no es su función, sino –y la mayoría lo hace muy bien– invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones”.

López Obrador expuso que en México, durante los gobiernos anteriores, se usó la figura de la filantropía para evadir al fisco y presumir apoyos sociales.

“¿Y cuál es la función del gobierno? Pues atender al pueblo con esas contribuciones. ¿Cómo una empresa no va a pagar sus impuestos, porque va a destinar esos impuestos a programas sociales, si esa no es su función? Eso lo inventaron, ¿y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno, o sea, yo pongo una galería de arte, nada más que todas las pinturas las compré porque no pagué impuestos, fueron deducibles de impuestos, y es la asociación civil de arte ‘Rufino Tamayo’, pero es porque no pagaron los impuestos. No”, explicó el mandatario.

Reconoció que las empresas ayudan invirtiendo, creando empleos, pagando sus contribuciones, y para que haya fomento a la cultura y al arte, para eso está la Secretaría de Cultura.

“El que quiere ayudar y tiene dinero, pues ¿cómo va a ayudar no pagando impuestos?, sí deberían de contribuir un poco más. Porque claro que es importante la filantropía, pero es a partir de que yo tengo mis ganancias y de mis ganancias voy a aportar”, consideró.

PAL