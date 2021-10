Excandidata de Movimiento Ciudadano en Guerrero pide protección para ella y su familia

A pesar de que su familia y ella siguen recibiendo amenazas, incluso de muerte, las autoridades estatales no han cumplido con brindar protección a Ruperta Nicolás Hilario, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) para la reelección a la presidencia municipal de Iliatenco, municipio localizado en la montaña de Guerrero.

Luego de que el Tribunal Electoral Federal echó abajo la elección del pasado 6 de junio en Iliatenco, por violencia política de género contra Ruperta Nicolás, ella aseguró que esa violencia sigue a través de redes sociales, donde han amenazado de muerte a uno de sus hijos y a ella le piden que "deje de estar chingando".

En conferencia de prensa, arropada por la dirigencia nacional de MC, la guerrerense señaló que el Tribunal Federal dictó medidas cautelares para que el Estado de Guerrero pidiera a la Fiscalía de la entidad que se brindará protección a la candidata, su equipo de trabajo y familia.

Sin embargo, no se ha otorgado esa medida cautelar para evitar que ocurra un acontecimiento violento.

"No sé qué hace falta pero no hemos tenido ayuda sobre las medias cautelares. Se pidió para el equipo y para mis familiares porque también me han amenazado con que 'vamos a ir por tus hijos' y son cosas así que sí genera miedo", explicó.