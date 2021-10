Diputados de Morena y del PAN arman zafarrancho durante discusión de la Miscelánea Fiscal

Minutos antes de la medianoche de este martes, legisladores de Morena y PAN en la Cámara de Diputados protagonizaron un zafarrancho en plena tribuna del salón de plenos de la Cámara del Palacio de San Lázaro, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna declaró un receso.

Entre empujones y gritos, diputados federales del PAN se enfrentaron durante la discusión de las 511 reservas al dictamen de Miscelánea Fiscal que inició la mañana de este jueves.

Lo anterior luego de que la presidencia de la Mesa Directiva, se negó a someter a votación nominal, es decir a través de tablero electrónico, la reserva de la diputada de Morena María Clemente García, quien, en contra de su grupo parlamentario, se manifestó a favor de las organizaciones de la sociedad civil.

Presentó una modificación para dar una prorroga de un año antes de realizar las reformas al articulo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para limitar las deducciones por donaciones de personas físicas, con el objetivo de hacer un análisis de qué OSC cumplen verdaderamente su función, sin embargo, la propuesta de modificación fue rechazada por su bancada.

Desde la tribuna, la legisladora se declaró cero positiva y señaló que, de no ser por las Organizaciones de la Sociedad Civil, hubiera sido imposible sobrellevar la enfermedad autoinmune.

“Yo soy una persona que vive con VIH desde hace 13 años y he vivido con este padecimiento crónico degenerativo y que gracias al trabajo de Organizaciones de la Sociedad Civil he logrado acceder en diversos momentos de mi historia de vida a servicios y medicamentos para conseguir una calidad de vida que el Estado mexicano me ha negado, soy diputada de Morena y soy militante de Morena y por eso apelo a la pluralidad que mi partido ha prometido para escuchar a las voces disidentes y escuchar a la sociedad civil”, señaló la legisladora.

Su participación, fue aplaudida por legisladores del PAN, PRI, PRD y MC quienes reconocieron su valor y su congruencia al manifestarse en contra de su bancada quien, hasta el momento, no ha aceptado que se pueda frenar la propuesta del Ejecutivo.

“Queremos decirle a la diputada María Clemente que demostró que, con diálogo, la discusión y la buena escucha, podemos llegar a mejores reflexiones, la bancada naranja apoya en esta reserva a la diputada María Clemente”, señaló el emecista Salomón Chertorivski.

Luego de él, siguieron los coordinadores del PAN, del PRD quienes pidieron que se repitiera la votación de la reserva pero a través de tablero electrónico y no a mano alzada, ante la negativa de la presidencia, durante la participación en tribuna de la panista Mariana Gómez del Campo, legisladores morenistas y del PT, entre ellos margarita García subieron a recriminar al presidente de la Mesa Directiva por su actuación.

Al grito “¡No hay duda, no hay duda!, más diputados del bloque lopezobradorista se subieron a la tribuna, diputados del PAN en apoyo a Gómez del Campo, también subieron a la Mesa Directiva, el morenista Alejandro Robles tomó del torso al panista ElíasLixa, en ese momento inició un zafarrancho por lo que el presidente Sergio Gutiérrez Luna tuvo que declarar un receso que se prolongó por más de una hora.

Más tarde, los legisladores de ambos bandos, se responsabilizaron mutuamente sobre los hechos y quiénes lo propiciaron, las diputadas del Morena y PT Irma Juan Carlos y Margarita García, respectivamente acusaron violencia física de los diputados panistas Jorge Espadas y Elías Lixa y justificaron la actuación de Alejandro Robles que aseguraron fue en su defensa.

En tanto, los panistas Elías Lixa y Jorge Triana, acusaron a Robles de provocar el zafarrancho y aseguraron que estaba alcoholizado en el momento de los hechos.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

SSB

SIGUE LEYENDO

Registro del RFC de mayores de 18 años evitará su explotación, asegura Patricia Armendáriz

RFC obligatorio a mayores de 18 años no es para sancionarlos, asegura experto