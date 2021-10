No veo tema político en la Línea 12 del Metro, estoy aquí si me piden declarar: Miguel Ángel Mancera

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera sostuvo que no ve un tema político, sino técnico y jurídico, las indagatorias que vinculan a 10 ex colaboradores del Proyecto Metro por la caída de un tramo de la Línea 12 del Metro de la CDMX.

En entrevista a medios en el Senado, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara alta manifestó que se mantiene atento a las indagatorias, y si las autoridades lo llaman a declarar, aquí estará para acudir puntualmente.

“Seguimos atentos, pendientes, a cualquier llamado que hubiera de la actualidad, no ha sido el caso hasta ahora de ninguna manera y por lo demás, no vamos a litiga en medios nada”, dijo.

Expuso que su administración como jefe de gobierno capitalino tiene todo documentado acerca de los dictámenes, además tienen el dictamen que se rindió al Senado, que está documentando también.

“Las empresas, las personas expertas que participaron en las rehabilitaciones y todo ha sido objeto de análisis de las autoridades que tienen en sus manos este caso”, indicó.

Sostuvo que él jamás señaló como responsable del derrumbe de la llamada Línea Dorada al ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, sino que estaba el Proyecto Metro, “que era quien estaba con toda esta información, estaba el Metro y para la rehabilitación se conformó un equipo plural”.

“Por eso, jamás hemos señalado al canciller como responsable, jamás se señaló, jamás lo señalé a él”, externó.

Sobre los dichos del abogado Gabriel Regino, quien anunció que denunciará ante las autoridades a ex funcionarios capitalinos, incluido el senador perredista, Mancera respondió que hay varias denuncias de ese tipo, pero será la instancia jurídica la que defina.

