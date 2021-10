Claudia Sheinbaum asegura que respetará la decisión de la gente sobre el Proyecto del Estadio Azteca”.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá imposición en el caso del Proyecto Conjunto Estadio Azteca. Ante las protestas e inconformidad que han presentado vecinos de la zona en contra de la construcción de un centro comercial en las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula, la mandataria capitalina expuso que se respetará la decisión de la gente pero aclaró que primero deben conocer de qué se trata.

Preparan consulta vecinal del proyecto Conjunto Estadio Azteca

Sheinbaum Pardo comentó que cualquier obra que se intente llevar a cabo, debe pasar por una consulta ciudadana para el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, si se puede llevar a cabo.

“Si, como nos comprometimos desde la campaña y lo hemos hecho en el gobierno, este es un proyecto privado en el Estado Azteca y, como dijimos, no se puede hacer ningún proyecto sino tiene una consulta pública, no se consulta a los vecinos, no se muestra qué es lo que es, y ahí se va viendo, en el diálogo con los vecinos, si es factible o no es factible, qué se cambia, qué no se cambia o, si de plano no se puede desarrollar”, dijo.