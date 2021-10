Nezahualcóyotl, el primer municipio del Edomex en aplicar el sistema completo de vacunación anticovid a 18 y más

Poco más de 700 mil vecinos que residen en Nezahualcóyotl ya cuentan con su esquema de vacunación completo contra COVID-19, es decir, el equivalente a poco más del 90 por ciento de la población mayor de 18 años que acudió en tiempo y forma a sus respectivas jornadas de vacunación, siendo así el primer municipio del Estado de México donde las personas mayores de edad ya cuentan con las dos dosis de vacunas contra esta enfermedad que ha paralizado al mundo por casi dos años, informó el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García.

El alcalde señaló que el pasado viernes 15 de octubre concluyó la jornada de vacunación para la aplicación de segundas dosis correspondiente a los vecinos de 30 a 39 años, así como mujeres embarazadas y rezagados que se vacunaron junto con este grupo etario, siendo la última de 10 que se llevaron a cabo a lo largo de seis meses, que iniciaron desde el pasado 19 marzo con el grupo correspondiente a adultos mayores de 60 años en adelante, aplicándose millón y medio de vacunas.

Precisó que para aquellas personas que por diversos motivos no acudieron a aplicarse ninguna dosis, está realizando las gestiones correspondientes para abrir la posibilidad de que también puedan ser vacunados y alcanzar el 100 por ciento de la población mayor de edad de este municipio vacunada.

Destacó que durante las jornadas correspondientes a los grupos etarios de 18 a 29 años, y segunda dosis de 30 a 39 años de edad, se llevó a cabo una dinámica donde por medio de las redes sociales, se invitó a los vecinos de estos grupos a asistir a vacunarse portando un disfraz de su elección, un atuendo especial, o bien, decorando su auto si asistían a alguna de las dos sedes vehiculares y recibirían un paquete de libros, para incentivar a los vecinos a vacunarse, reflexionar sobre la importancia de hacerlo de forma lúdica, y además fomentar la lectura.

De la Rosa García afirmó que esta dinámica tuvo tanto éxito que fue noticia nacional e internacional, e incluso este ejercicio fue replicado en otras ciudades del país, además durante la aplicación de las primeras dosis para el grupo etario de 18 a 29 años, el personal sanitario también se integró a esta dinámica, y donde hubo disfraces de superhéroes, villanos, anime, videojuegos, catrinas, variantes de coronavirus, y recientemente durante la aplicación de las segunda dosis para los vecinos de 30 a 39 años, de la serie surcoreana El Juego del Calamar, la serie más vista de la historia en la plataforma más conocida de servicios de streaming por internet.

Indicó que más allá de las dinámicas para incentivar la asistencia de los vecinos a vacunarse contra el COVID-19, sin duda alguna el éxito de estas jornadas de vacunación, no habría sido posible sin el personal sanitario que puso todo su empeño y dedicación en inocular a toda la población de Nezahualcóyotl, tal y como desde el primer día que se declaró la pandemia, han estado al pie del cañón trabajando arduamente para procurar la salud de los vecinos, así como el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno quienes pusieron todo su empeño en que todos los habitantes de esta ciudad estuvieran completamente vacunados.

Resaltó que en Nezahualcóyotl también hay una tendencia a la baja en contagios de COVID-19, así como en las hospitalizaciones y defunciones por esta enfermedad, sin embargo exhortó a los vecinos del municipio a no bajar la guardia, pues aunque el 90 por ciento de la población adulta ya está completamente vacunada aún no es momento de bajar la guardia ya que el antígeno únicamente evita las complicaciones por COVID-19, pero no el contagiarse y contagiar a otras personas.

En ese sentido, el alcalde llamó a la ciudadanía a mantener las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas principalmente en espacios públicos y concurridos, lavado constante de manos con agua y jabón, uso de gel antibacterial, ventilar espacios cerrados, evitar aglomeraciones, no saludar de mano o de beso, y de preferencia no asistir a fiestas y reuniones todavía.

Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García recordó que el próximo lunes 18 de octubre, el Estado de México se ubicará en el color verde del semáforo epidemiológico, y que estos resultados son gracias a toda la ciudadanía que ha actuado de forma responsable manteniendo las medidas sanitarias y vacunándose para contener el COVID-19, por lo que pidió a los vecinos mantener el autocuidado para que este hecho marque el inicio del fin de esta pandemia.

