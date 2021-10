Ante incumplimiento en pago de adeudos, CNTE insiste en no regresar a clases en Michoacán

Luego de que el gobierno de Michoacán incumpliera la promesa del pago completo de las nóminas atrasadas y los bonos que se arrastran desde el 2020 a los docentes de clave estatal, la base magisterial insistió en que no habrá regreso a clases en el nivel básico y acusó a la administración estatal de financiar grupos de choque para intentar amedrentar a los trabajadores de la educación.

En compañía de líderes sindicales de distintos estados del país, el secretario general de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gamaliel Guzmán Cruz, sentenció que no existe confianza en el nuevo gobierno del estado, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, pues no pudo cumplir su primera promesa como mandatario.

Desde un mes de antes de tomar protesta como gobernador, Ramírez Bedolla prometió el pago de todas las quincenas que se les adeudaban a los 28 mil profesores de nómina estatal, aunado a la dispersión del retroactivo por aumento salarial que nunca se pagó desde el inicio del año, a más tardar el 15 de octubre, no obstante, de las cinco nóminas que se debían, el pasado viernes solo se pudieron dispersar dos.

"Nos llaman a iniciar el ciclo escolar, pero esto no sería así hasta que se paguen quincenas y bonos pendientes, que se garantice que las siguientes quincenas se van a pagar, hasta que se resuelva el problema del pago diferenciado, (…) sostenemos la definición de no iniciar el ciclo escolar hasta que no se pague todo lo que se adeuda, ya no confiamos tampoco en este gobierno", manifestó.

El representante del magisterio michoacano denunció que las presiones por un cese a las manifestaciones no sólo provienen del gobierno de Michoacán sino de grupos paramilitares financiados por actores políticos de la nueva administración morenista, quienes buscaban desestabilizar a la base docente.

Recordó la quema de las oficinas sindicales de la sección XVIII de la CNTE, el pasado 01 de octubre, en el marco de la toma de protesta de Alfredo Ramírez como gobernador, y enfatizó que los grupos porriles de la fracción Poder de Base son financiados e impulsados por miembros del actual gobierno para intentar parar la lucha magisterial, sin embargo, afirmó que no habrá tregua con el gobierno estatal.

Por su parte, el secretario general de la sección IX de la CNTE, Pedro Hernández Morales, aseguró que cualquier ofensa o agresión en contra de un docente es un ataque cometido contra toda la base magisterial en el país, por lo que exhortó al gobierno del Estado y a la Federación tomar cartas en los asuntos que ocurren en Michoacán, antes que sea demasiado tarde.

Esta tarde, representantes de la CNTE de al menos 16 estados instalaron una Asamblea Nacional Representativa para marcar una ruta de acción a plantear al gobierno de México en contra de las nuevas modificaciones a las leyes educativas, la contratación de maestros egresados de las normales y la falta de pago en distintas entidades federativas.

alg