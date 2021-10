Sandra Cuevas asegura que se investigará si hubo abuso de autoridad en desalojo de 30 familias en la colonia Juárez

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, señaló que solicitará la investigación del desalojo de las 30 familias en la colonia Juárez, esto con el objetivo de conocer si se violaron los derechos humanos de los afectados.

En entrevista con Mario Maldonado en "Noticias de la Mañana", aseguró que se le dará puntual seguimiento al hecho, además de que buscará hablar con las familias, a quienes van a reubicar, para que no se queden en la calle.

Dijo que no están de acuerdo en la manera en que se actúa contra la gente, porque no debe "haber violencia, no se puede golpear a las personas en este clase de operativos".

Cuevas se comprometió a vigilar este tipo de temas, porque si hay un antecedente de este tipo "qué nos podemos esperar en los próximos tres años", esto con referencia a que no se les notificó que habría un operativo de desalojo en la calle de Turín.

El hecho derivó en un enfrentamiento entre las familias desalojadas y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que hubo al menos 15 detenciones. Ante esta situación, la alcaldesa de Cuauhtémoc dijo que si hubo abuso de autoridad se procederá.