Edomex será afectado con 4 mil 300 millones en participaciones por reducción población

El Estado de México espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a su favor ante la controversia constitucional que promovió contra la reducción de habitantes en el Censo Poblacional 2020, al impactar en las participaciones federales y de las cuales no ha recibido 3 mil 400 millones de pesos.



Lo anterior de acuerdo al secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez y el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, quienes se pronunciaron en el tema.



Por una parte, Nemer Álvarez afirmó que serán respetuosos de la resolución que emita la Corte, aunque, advirtió, que en total podrían dejar de recibir 4 mil millones de pesos de participaciones, aunque ahora no ha llegado 3 mil 400 millones de pesos.



“El gobierno del Estado de México será totalmente respetuoso de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento si nos ha afectado con más de 3 mil 400 de pesos”, declaró.



El titular de las finanzas mexiquenses, Rodrigo Jarque, confirmó que el estado no recibirá al menos 4 mil 300 millones de pesos y recordó que en 2020 hubo caída de participaciones pero por la emergencia sanitaria.

Subrayó que esta afectación la afrontarán con la política de contención del gasto y con el incremento en 15 por ciento de ingresos propios. En los ahorros, dijo, que en este 2021 van 2 mil 800 millones de pesos.

Afirmó que estarán atentos a lo que decida la SCJN sobre el recurso que presentaron ante la disminución de población, donde depende de varias variables como crecimiento económico y recaudación local.



“Estamos muy atentos a lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación hemos realizado todo lo que podemos para cuidar el dinero de los mexiquenses y seremos muy respetuosos”, declaró.



SCJN emitió medidas cautelares

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la controversia de la entidad, incluso otorgó medidas cautelares para que INEGI no publique los datos de la población de la entidad del 2020.



No obstante, el gobierno federal a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación ya controvirtió la resolución.



La problemática radica en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calcula las participaciones federales, con datos del Censo Poblacional en este caso ahora con el de 2020.



En la última medición poblacional a la entidad le fue reducido un millón 058 mil habitantes.

