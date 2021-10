Gaseros de Edomex se manifiestan por segundo día

Los comisionistas gaseros han encabezado una segunda jornada de manifestaciones en el Estado de México, además de realizar un bloqueo momentáneo en Zinacantepec, en Valle de Toluca. amagan en tomar vías que conecta con la zona Sur.



Después del mediodía, por cinco minutos realizaron un bloqueo en San Luis Mextepec en el municipio de Zinacantepec.



Pero otros grupos se fueron para la carretera México-Toluca y a la autopista Toluca-Ixtapan de la Sal, donde amagaron con cerrar en caso de que no les den una respuesta.



Reiteraron que con la comisión de 50 centavos no han llevado dinero a sus casas y acusaron a las autoridades de querer echarlos a las calles a robar, a volverse “narcotraficantes” o buscar un nuevo empleo en otro rubro.



Jessica Iveth Flores, una de las pocas comisionistas, lamentó que la última semana dejó sin paga a siete trabajadores y a sus padres, ambos enfermos y a quienes les dijo que mejor buscará empleo de otra cosa, porque ya no sale ser gasero y trabajar en estas condiciones.



“Nos afecta, si económicamente a nuestras familias y al no haber un resultado o al no haber una respuesta ante ello pues tenemos que buscar otro tipo de empleo… tenemos que sustentar todos los gastos no solo de la paga del gas sino también de debilidades pero por eso estamos aquí de manera pacífica buscando una solución”.



Otro de sus compañeros, Antonio Cortés aseguró que la medida implementada los está dejando sin poder llevar, aunque sea alimento básico, porque todo está caro y no les queda de otra más que irse a las calles a robar o ser narcotraficantes.



“Ya no tenemos para comer, en eso nos afecta en la economía de la familia que, pues el presidente nos está obligando a robar porque no tenemos estudios nosotros para ir a buscar trabajo a una empresa o algo, de aquí subsistimos... solamente necesitaríamos ser hijos del Chapo Guzmán para que así nos dejen trabajar”.

Foto: Especial

Provocan cortes a la circulación

Debido a que el corte a la circulación fue de menos de cinco minutos, los afectados ahora fueron los vecinos en San Luis Mextepec, que se vieron impedidos para sacar sus coches porque agarraron la vialidad para estacionar pipas.



Martín Flores, vecino de la zona, no pudo sacar su automóvil para ir a comprar su medicamento y por su edad y condición no vio oportuno ir en servicio público o caminar, por lo que tendrá que retrasar su tratamiento.



“Al Centro de Toluca por medicamento… es un atraso para mi medicamento... quisiera que viniera la grúa y se los llevara de aquí a las pipas para que pueda salir... mire nada más está dormido este y no se quita”.



Aparte de Zinacantepec, hay otro grupo en la carretera México-Toluca a la altura de La Marquesa y otro más en la autopista Toluca-Ixtapan de la Sal, en espera de conocer si avanzan las negociaciones con las autoridades y las empresas gaseras.

dhfm