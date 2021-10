Vacunación covid-19: Inicia aplicación de la segunda dosis para más de 120 mil adultos de 30 a 39 en Nezahualcóyotl

El presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García anunció que este lunes 11 de octubre y hasta el próximo viernes 15 de octubre, se llevará a cabo la jornada de vacunación contra Covid-19 para adultos de 30 a 39 años de edad, así como mujeres embarazadas y rezagados que se vacunaron junto con este grupo etario, dónde más de 120 mil vecinos residentes de este municipio completarán su esquema de vacunación con el antígeno AstraZeneca en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

El alcalde precisó que al concluir esta jornada de inoculación de 30 a 39 años, más de 700 mil vecinos, es decir, el 75 por ciento de la población de Nezahualcóyotl, contará con su esquema completo de vacunación, lo que contribuirá considerablemente para que se no propague el virus y cause más estragos fatales, al tiempo que llamó a todos a seguir cuidándose y no bajar la guardia.

Señaló que las fechas de aplicación de esta segunda dosis de la vacuna anti COVID-19 serán por orden alfabético por la inicial del apellido paterno, como se ha realizado en las jornadas de vacunación anteriores por lo que el día lunes 11 de octubre corresponde a las letras A, B, C, D, E; martes 12 de octubre F, G, H, I, J; miércoles 13 de octubre K, L, M, N, Ñ; jueves 14 de octubre, O, P, Q, R, S, T; viernes 15 de octubre U, V, W, X, Y, Z y rezagados, en caso de que no hayan podido acudir el día que les corresponde, pueden hacerlo al día siguiente, pero de preferencia respeten las fechas y horarios a fin de evitar aglomeraciones y agilizar el proceso de vacunación y no dejarlo para último minuto pues su salud y la de los que más quieren es lo más importante.

De la Rosa García señaló que habrá seis sedes de vacunación, las cuales cuatro son en modalidad a pie y se ubicarán en la Explanada de Palacio Municipal en avenida Chimalhuacán entre las calles Faisán y Caballo Bayo, en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl (antes La Bola) en Lateral de Avenida Central Calle 35 esquina con Avenida 6 colonia Campestre Guadalupana, en el Deportivo Nezahualcóyotl que está junto al Parque Zoológico del Pueblo, en calle San Esteban esquina con Sara García colonia Ampliación Vicente Villada, y en la Preparatoria Colegio de la Comunidad incorporada a la UAEM, en calle Condesa esquina con Aviación Civil, colonia Vicente Villada.

Precisó que las sedes en modalidad vehicular se ubicarán en la Ciudad Deportiva Nezahualcóyotl en avenida Bordo de Xochiaca entre Adolfo López Mateos y Nezahualcóyotl detrás de la Plaza Comercial Ciudad Jardín, y en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, en avenida Hacienda de Rancho Seco sin número, colonia Impulsora, reiterando que únicamente pueden vacunarse tres personas por automóvil sin contar al conductor.

Requisitos:

Refirió que quienes asistan a vacunarse, deberán traer consigo su contra recibo de la aplicación de la primera dosis, su expediente de vacunación impreso, mismo que pueden descargar de la página mivacuna.salud.gob.mx, CURP, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio original, así como prendas con las que sea fácil descubrirse el brazo y bolígrafo de tinta azul rey.

Recomendó acudir bien desayunados o bien comidos dependiendo de la hora a la que asistan, hidratarse, si es que toman algún medicamento hacerlo en los horarios habituales y no suspender el tratamiento pues la vacuna no está contraindicada, portar cubrebocas y si les es posible también careta, y en caso de presentar reacciones secundarias seguir las indicaciones del personal de salud, y si persisten solicitar atención médica lo más pronto posible.

Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García llamó a todos los vecinos de 30 a 39 años, rezagados y mujeres embarazadas que se inmunizaron junto con este grupo etario a completar su esquema de vacunación, y cumplir con esta importante responsabilidad social, para poder darle fin a esta pandemia lo más pronto posible, y los invitó a asistir con el entusiasmo que los ha caracterizado en jornadas anteriores.

