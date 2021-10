SIOP asegura que empresa contratista solventará caída de varilla en Mi Macro Periférico en Jalisco

La empresa contratista, es responsable del vencimiento de las varillas en el cubo de elevador de la estación López Mateos de Mi Macro Periférico debido a una negligencia y será quien solventará esta situación, informó a través de un comunicado la Secretaría de Infraestructuta y Obra Pública (SIOP).

La empresa responsable de este hecho es Verde Acanto Arquitectura de Paisaje, S.A. de C.V. Los trabajos fueron adjudicados por licitación pública y formalizado el contrato con el número SIOP-F-ESTACION-OB-LP-873-2020.

La mañana del domingo 10 de octubre, en la obra de la estación López Mateos de Mi Macro Periférico, a la altura de El Mante, se presentó una falla en un anclaje de la sujeción de los armados de la varilla de acero que se están preparando para recibir el concreto en uno de los cubos del elevador, lo que propició que la varilla se doblara hacia el carril contiguo que se encuentra confinado, sin que se presentaran lesionados ni daños a terceros.



La falla fue generada por la negligencia del personal de la empresa que imprudentemente quitó el estribo para meter embebidos antes de colocar la cimbra interior que es la que da rigidez y se refuerza con arriostres, según el Dictamen Técnico elaborado por la SIOP.



Los elementos que conforman los cubos del elevador, a su vez soportan la pasarela de los puentes; constan de cimentaciones con zapatas y placas robustas de acero en su primer nivel que los rigidizan, además de funcionar como anti grafiti.



Inmediatamente y con el apoyo de la Policía Vial, se trabajó en sitio para corregir el problema, se procedió a retirar el acero y se aseguraron los tirantes. Se inició también una supervisión minuciosa de todas las estructuras similares para evitar incidentes futuros.



Los muros de los cubos son de concreto reforzado con varillas corrugadas de diferentes diámetros. Estas paredes de concreto reforzado que contienen el espacio para los elevadores que permitirán a la ciudadanía cruzar el Periférico o acceder a las estaciones, son a la vez la estructura portante de los puentes. Dentro de los armados de los muros, adicionalmente se cuenta con varios elementos, tanto preparaciones de ductos para instalaciones, como los soportes metálicos donde se soldarán los brazos en ‘cantilever’ a manera de ménsulas, en los que a su vez descansarán los puentes “Pasarelas”.



A estos soportes se les llaman embebidos de acero y son elementos que van anclados con el acero de refuerzo. Cada uno tiene un peso aproximado de 600 kilogramos.



Este proyecto y su proceso constructivo se ha ejecutado en más de 112 cubos en las diferentes estaciones, teniendo hasta el momento 83 cubos terminados y 29 cubos en su proceso, mismos que son asegurados con tirantes de acero y cimbra en el interior del cubo que aseguran las varillas y los embebidos antes de colarse.



El del domingo se trata de un incidente aislado generado por los residentes de la empresa por no apegarse a los procedimientos constructivos en el tensado de los tirantes o “vientos”, así como a la falta de cimbra del cubo que causaron que el peso de los embebidos venciera las varillas.



Este suceso no compromete de forma alguna la seguridad de la estructura, puesto que son trabajos preliminares al colado. Se repondrá el acero y se verificará su correcta instalación y traslapes. El retraso y la pérdida de materiales es imputable a la empresa y no ocasionará ningún costo extra para la Secretaría.