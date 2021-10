Nuevos alcaldes toman protesta en el Congreso de la Ciudad de México  

Este viernes, los 16 alcaldes de la Ciudad de México tomaron protesta ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, para el periodo de 2021-2024.

Al comenzar los posicionamientos, Royfid Torres, Asociación Parlamentaria Ciudadana, les pidió “ser alcaldes y alcaldesas de tiempo completo”, y evitar a toda costa “que los próximos tres años no se traten de complacer y obedecer al proyecto de una sola persona, de acumular logros personales y mucho menos, de usar el cargo como trampolín para lo que sigue”.

Reprochó que en las campañas electorales fueron los ahora alcaldes electos de Morena, quienes dividieron la ciudad en dos, no obstante, “fue la ciudadanía la que les demostró que esa no es la ciudad que queremos y por eso perdieron en más de la mitad del territorio”.

“No podemos seguir en el juego de la polarización que no ha traído bien a nadie, ya no es momento de hacer política, estamos aquí para legislar y para gobernar; estamos para hacerlo bien: con transparencia, seriedad y en colectivo, porque la responsabilidad que tenemos todas y todos la tenemos con las personas, que eso no se nos olvide”, dijo.