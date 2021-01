PAN adelanta en el Senado y Diputados rechazo a reforma para “absorber” a autónomos

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados y el Senado de la República adelantaron su rechazo a la reforma que planea enviar el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión el 15 de febrero, que buscarán desaparecer a los órganos autónomos para que sean absorbidos por secretarías de Estado y dependencias federales.

La senadora Xóchitl Gálvez dijo que el titular del Ejecutivo federal está evidenciando que no quiere contrapesos sobre su gobierno, y “si fuera por él desaparecería el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y él sería el virrey de este país, con todo respeto”, dijo.

Adelantó que, cuando menos en la cámara alta la oposición conformada por el PAN, PRI, PRD y MC tienen los números para rechazar dicha reforma constitucional, e incluso confió que morenistas también se les sumen.

Entre los posibles cambios que plantea la reforma del presidente, que adelantó este jueves por la mañana, se busca que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sea absorbido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Asimismo, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sea absorbido por el DIF.

“La verdad es que no acaba de entender que él (López Obrador) no puede ser juez y parte, que él no puede auditar sus cuentas públicas, que el de él ha sido un gobierno opaco, la Función Pública ha sido su alcahuete, ahí está la sanción que le hicieron a León Bartlett, el hijo de Manuel Bartlett, por la compra de ventiladores en Hidalgo, una sanción que en la primera instancia la ganó porque sí estuvo hecha, con toda la intención, salieron del paso diciendo ya lo sancionamos, pero sabían perfectamente que estaba tan mal hecha que le iban a revertir en el en el tribunal de lo contencioso”, dijo Gálvez.