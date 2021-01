Denunciarán penalmente a CFE por presentar documento falso para justificar megaapagón

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez , anunció que presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra el documento falso que presentó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para justificar el megaapagón del 28 de diciembre pasado.

En conferencia de prensa virtual de este jueves, junto a otros senadores y diputados de su partido, también criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador justificara la presentación del documento apócrifo como “un simple error” y no como un delito.

La denuncia que se presentará el próximo viernes acusará penalmente a la CFE por utilizar un documento falso atribuido a Protección Civil de Tamaulipas para justificar que la causa del megaapagón fue por un incendio en pastizales.

Declaraciones de CFE no tienen lógica; apagón no fue culpa de las energías renovables

En la misma conferencia, el senador Julen Rementería señaló que se trata de un claro delito de la CFE el utilizar documentos apócrifos aun cuando el titular de ese órgano, Manuel Bartlett, argumente que no lo sabía.

“Si el director de la Comisión Federal de Electricidad no lo sabía es tan grave como si lo hubiera sabido porque para que llegue un documento a manos de la Dirección General de la CFE y este documento no se revise en su autenticidad, y se presente como algo real, como verdadero a toda la población de nuestro país es algo que no podemos simplemente soslayar. Es tan grave el haberlo sabido como el haber sido engañado”, dijo.