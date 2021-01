Confirma UdeG que no habrá regreso a las aulas, seguirán en línea.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) no regresará a clases presenciales. Aseguró el rector general Ricardo Villanueva Lomelí que no existen condiciones favorables frente a la pandemia, pero modificarán el inicio del calendario escolar 2021-A, con la esperanza de que mejore la situación que garantice presencialidad, al menos para el cierre de este.



Añadió Villanueva Lomelí que la pandemia se encuentra en un momento crítico por lo que no hay viabilidad para permitir la apertura de las aulas, por lo que confirmó que el arranque será en línea.





“Podríamos anticipar que en febrero ningún indicador nos hace ver que podamos regresar presencial, podría asegurar que el inicio de clases, que estamos recorriendo cinco semanas, tendrá que ser en línea, lo que aspiramos es que el semestre se termine con cierta presencialidad”, dijo.





Para los Centros Universitarios el inicio de cursos se retrasa hasta el 22 de febrero y concluirá el 9 de julio, este cambio no afectará el tiempo efectivo de clases, serán 17 semanas, además del periodo vacacional de primavera que será del 29 de marzo al 11 de abril.



Mientras que para preparatorias el inicio de clases se fijó para el 2 de febrero y su conclusión el 2 de julio, son 19 semanas efectivas con el mismo periodo vacacional de primavera. Agregó que el personal de la Universidad que sea considerado vulnerable se mantendrá en casa hasta que se garantice su seguridad para regresar a los planteles educativos.



“Tenemos una leve esperanza que el siguiente calendario lo podamos evaluar con presencialidad. Esa es la apuesta que estamos haciendo”, añadió el rector general de la UdeG. Noticias Relacionadas Jalisco decide el 11 de enero si hay regreso a clases

Piden colegios particulares certeza en fecha para regreso a clases presenciales



Por parte del Gobierno de Jalisco la fecha para un arranque presencial en educación básica estaba planteado para el 25 de enero, sin embargo, con una evaluación previa el 11 de enero, pero el mismo gobernador Enrique Alfaro Ramírez reconoció complicaciones en la estrategia de contención, a pesar de estar activas medidas restrictivas.

POR RICARDO GÓMEZ