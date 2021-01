Anuncia Michoacán nueva normalidad en el Estado para bajar contagios de COVID-19

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció nuevas medidas de contención, ante el incremento de casos de COVID-19, lo que hace necesario, que se disminuya la movilidad y así evitar que la entidad entre al semáforo rojo de la Federación.

“El año que empieza no es prometedor, va a ser de severas limitaciones porque el mayor reto que tenemos como gobiernos, estatal y municipales, es que acatemos que dentro de la Nueva Convivencia debemos adoptar una nueva movilidad. Debe quedar claro que esto no ha terminado y que estamos a un paso de que se nos acaben las camas. Si no apretamos las medidas en una semana ya no vamos a tener espacios para atender a los enfermos”, enfatizó.