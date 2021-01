Se unen miles en Chiapas para exigir justicia para Mariana

Un multitud de personas entre familiares, amigos, universitarios, médicos, sector salud, salieron a las calles para exigir #JusticiaParaMariana, pasante de medicina asesinada el pasado 28 de enero en Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, donde realizaba su servicio social.

La noticia cimbró en la población chiapaneca, pues Mariana Sánchez Dávalos había dejado un antecedente en la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en la Universidad Autónoma de Chiapas y en la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria número VI con sede en Palenque. Pero las autoridades omitieron el llamado de auxilio.

De acuerdo a los testimonios de amigos y familiares, que incluso han hecho públicos en redes sociales, Mariana de 24 años de edad, denunció abuso sexual y solicitó a sus directivos el cambio de lugar de trabajo. La joven se sentía insegura.

En la manifestación, Lourdes Dávalos Ábrego, mamá de Mariana, relató cómo se dio el abuso sexual, la denuncia y la omisión:

“Varias personas a donde ella acudió, yo la escuchaba, le dijeron que la iban a cambiar solo en caso de que le pasara algo, ella se quería ir a Teopisca y ni a ese lugar le dieron, que es más tranquilo y más seguro para una chica”.

“Imagínese, estoy destrozada mi corazón, mi vida ya cambió. Que se haga justicia por mi hija. Ahorita no puedo decir, pero la directora de la clínica sabía que había acoso. Mi hija me lo platicó con muchos detalles, el sujeto entró a su cuarto forzando puertas, forzando todo y la jefa de clínica lo que hizo es darle unos tamales y que viniera aquí (Tuxtla Gutiérrez) dos tres días y que lo iban a correr”.

Pero Mariana regresó y al abusador sólo le cambiaron el horario laboral. “El sujeto ya tenía antecedentes de hacer los mismo. Ella estaba sola, indefensa y sin internet, porque no hay señal. Su sueño era ser doctora y su sueño le arrebató la vida”, agregaron los familiares de Mariana.

Hasta ahora ninguna autoridad, ni la Secretaría de Salud de Chiapas ha dado más detalles sobre la directora del centro de salud y su negligencia. A Mariana también le fue negada la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

Violencia institucional

En la marcha de este domingo, que simultáneamente se realizó en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, la exigencia fue la destitución inmediata a las autoridades académicas y administrativas que hicieron caso omiso.

Instaron a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, investigar, esclarecer los hechos y castigo a los responsables del feminicidio. A la Unach, “asumir su responsabilidad y presionar a la autoridad para llegar a la verdad y a la justicia”.

“Los médicos y médicas nos unimos al llamado de justicia y solicitamos que se sumen a los colectivos porque sabemos que esto no debió haber sucedido y no debe continuar. Esto no debe volver a repetirse. No podemos quedarnos indiferentes; hoy #YoSoyMariana”, dijeron durante el mitin en San Cristóbal de Las Casas.

Además, demandaron a los directivos de la Facultad de Medicina Humana Campus II una explicación ante la falta de atención del problema; a la Dirección General de Calidad y Atención Política en Salud generar políticas enfocadas en atender las necesidades de todo recurso humanos en salud, en formaciòn haciendo énfasis en la violencia de género que pueda ser ejercida en contra de cualquier mujer trabajadora y estudiante del área de la salud.

Hicieron un enérgico llamado al resto de las instituciones médicas y académicas del país para no ser indiferentes a los casos de acoso y violencia que ejercen incluso los mismos directivos y académicos.

La Fiscalía de Chiapas dijo que inició la carpeta de investigación 0001-059-0905-2021. La Unach repudió los actos, pero se ha mantenido hermetismo sobre la responsabilidad en la omisión de un llamado de auxilio que permitieron a Mariana.

Se van a paro en apoyo

Por ello, a partir del martes próximo, los estudiantes de la licenciatura en Administración, Contaduría en Gestión Turística, Sistemas Computacionales e Ingeniería en Desarrollo y Tecnología de la Facultad de Contaduría y Administración C-I, se unen al paro virtual para exigir justicia al asesinato de Mariana Sánchez.

Además, anunciaron que tienen el respaldo de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, institución que se suma para pedir una investigación a fondo y dar con los responsables del feminicidio.

Asimismo, denunciaron en redes sociales las formas en que desde la máxima casa de estudios intentan controlar la situación con advertencias a quienes acuden a las manifestaciones, incluso , hace unos días apagaron los micrófonos de los universitarios en una reunión virtual para evitar que hablaran del tema.

En las dos protestas que realizaron a las afueras de la escuela, los estudiantes solicitaron la destitución de la directora de la Facultad de Medicina Humana Campus II, Ana María Flores García.

En un comunicado en conjunto señalaron que la omisión y el nulo acceso a la justicia no abonan en lo absoluto a la vida académica y ponen entre dicho los valores de la universidad.

“No podemos dejar pasar por alto esta situación y nos solidarizamos con el paro indefinido, dando inicio el martes 2 de febrero del presente año. Como estudiantes en formación, esperamos una comprensión por parte de los docentes”.

Por Jeny Pascacio