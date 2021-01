Mario Delgado anticipa filtro riguroso para quienes quieran candidaturas en Morena

Morena tendrá un filtro riguroso para quienes busquen candidaturas, advirtió Mario Delgado, dirigente nacional, al acudir a la presentación de la carta de intención de Marina del Pilar Ávila Olmeda, para la Gubernatura de Baja California.

Afuera del Instituto Estatal Electoral, señaló que tras el histórico triunfo en 2018 y tras las traiciones y cambios de partido político de representantes populares que llegaron bajo las siglas de este instituto político,.

Manifestó que en este proceso electoral habrá una evaluación más rigurosa de cada aspirante para que “no se den más casos como los de Lily Téllez”.

“A diferencia del 2018, en el 2021 ahora ya tenemos más elementos de información de la actuación de los distintos liderazgos de nuestro partido, ya puedes evaluar quién se comprometió, quién dio resultados, quién se apego a los principios de no mentir, no robar y no traicionar, y vamos hacer muy cuidadosos de dar oportunidades a la militancia" sentenció.

Insistió en que la Comisión Nacional de Elecciones va a evaluar más rigurosamente”.

Pidió a los funcionarios estatales y municipales que busquen una candidatura que sean respetuosos de la ley para que soliciten licencia o renuncien a su cargo 90 días antes de la elección.

Mario Delgado dijo que obtendrán carro completo en Baja California, y destacó el perfil de la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Por Atahualpa Garibay