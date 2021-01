Víctor Fuentes no iría a elecciones con el PAN; acusa “alianza de impunidad”

El senador con licencia, Víctor Fuentes Solís, condenó que Manuel González Flores se retire de su cargo como secretario general de gobierno y se haya inscrito al Partido Acción Nacional (PAN), denunciando que existe una presunta “alianza de impunidad” entre el partido y Jaime Rodríguez Calderón, a través de candidaturas a servidores públicos del gobernador de Nuevo León.

Fuentes Solís comunicó que, de concretarse la postulación de González por el PAN, no acompañará a este partido político en las próximas elecciones.

“El gobernador permitió un proceso interno de elección a candidato a gobernador a todas luces ilegal, violando flagrantemente las disposiciones sanitarias”, señaló.

Dijo que no respaldará la candidatura de González porque “significaría ser comparsa de un delincuente electoral”, por lo que pidió a los panistas y a los ciudadanos no olvidar que sobre el ex secretario de gobierno pesa una resolución de la autoridad electoral.

“Manuel González fue el segundo a bordo de un gobierno caracterizado por la ineptitud y la corrupción. No solo eso, fue el ejecutor de las “broncofirmas”, que de haberse dado ya con la reforma constitucional en materia de delitos graves, estaría en la cárcel”, subrayó.

atm