PAN elige a Yolanda Cantú para contender por Monterrey

El Partido Acción Nacional (PAN) de Monterrey, presentó a su aspirante que contenderá por el municipio de Monterrey, Yolanda Cantú García.

Al registrarse esta mañana en el Comité Municipal, Cantú García fue respaldada por las diputadas locales, Claudia Caballero y Myrna Grimaldo, así como la legisladora federal Annia Gómez y otras aspirantes a diputaciones locales.

La licenciada en Psicología y en Ciencias de la Familia, que también ejerce como consultora educativa, se describió como una persona que busca beneficiar a su comunidad y no a ella misma.

“Uno de los motivos por el que me llamó la atención tocar la puerta, porque le toqué la puerta a muchísima gente y nadie me escuchó, vi la convocatoria de Acción Nacional y dije, ¿por qué no?, hay muchísimos ciudadanos con muchos modelos de valor”, dijo Yolanda Cantú.

Agregó: “Yo he viajado por todo el planeta y he visto que hay muchos modelos que son aplicables en Monterrey, me pregunto, ¿Por qué si los políticos normales, que echan mentiras y dicen muchas barbaridades, por qué no un ciudadano de altura no puede empezar a emprender proyectos de sustentabilidad y con retorno de inversión, pero sobre todo que podamos a tener una cultura de clase mundial, es decir; que están haciendo en otros países que se pueden replicar en Monterrey?"