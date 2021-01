Imposible regresar a las escuelas en febrero por las condiciones que vive México: María de Jesús Zamarripa

Ante la propuesta de poder regresar a clases presenciales en febrero, María de Jesús Zamarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) señaló que esto no puede ser posible y están haciendo un llamado a las escuelas afiliadas a guardar la calma, ser prudentes para salvaguardar la vida de los alumnos, la de los maestros y el personal administrativos.

"No nos parece prudente regresar a las aulas en estas condiciones en las que se encuentra el país", señaló Zamarripa

Recordó que en las noticias diarias, han señalado cómo están los contagios en el que cada día hay miles de muertes y contagios por Covid-19, por lo que cuestionó la posibilidad de regresar a clases en estas circunstancias, exponiendo la vida de todas las personas. En este contexto, afirmó que "no parece viable".

Difiere con la ANEP

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para Noticias de la tarde en Heraldo Radio, la presidenta de la CNEP lamenta diferir entre esta decisión que hay entre la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) y la CNEP, sin embargo, "habría que ser responsables para vivir con calma, prudencia, la circunstancia tan difícil por la que pasa el país", reiteró.

Dijo saber que existe angustia, estrés, y deseo profundo de regresar a clases, pero las condiciones no se han dado, además, afirmó que el regresar no será como antes, pero se tendría que regresar a las escuelas de manera escalonada, híbrida, sin embargo, en estos momentos no es posible.

Afirmó que quisieran que los padres de familia vean como se sigue trabajando con los niños y cómo se sigue cuidando la calidad y promoviendo la educación integral en las escuelas particulares.

