Pandemia y desaparición de organismos autónomos: las prioridades de México, aseguran especialistas

Como parte de la mesa de análisis A Fuego Lento, Alfredo González habló con expertos para conocer su perspectiva con relación al diagnóstico positivo por coronavirus del presidente Andrés Manuel López Obrador, los temas que se discutirán en el Congreso dentro de los próximos días y del avance de la pandemia.

Al respecto, Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, lamentó el que el mandatario de México haya adquirido el virus, aunque destacó que esto deja en evidencia la importancia de usar cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas para controlar a la Covid-19.

Por su parte, Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, coincidió en que el nulo seguimiento a los protocolos terminó por contagiar al estadista a un año de que iniciara la pandemia.

Explicó además que al ser el líder de la nación, López Obrador representa al país y da ejemplo a los ciudadanos, por lo que resulta significativo el que haya sido diagnosticado como positivo a la enfermedad.

Sobre la crisis del coronavirus, Arturo Erdely aseguró que la vacunación podría no ser el factor que estabilice los contagios en México, ya que este proceso se está realizando de manera lenta y poco eficaz.

Sin embargo, destacó que es necesario que la población se aplique el fármaco, porque de lo contrario podría haber un reùnte de la enfermedad, sobre todo porque el país atraviesa el pico más alto de transmisiones. Además, estimó que para junio la situación podría haberse complicado más.

Eduardo Bohórquez opinó que el gobierno mexicano no ha comunicado de manera adecuada sobre la pandemia, pues en lugar de tener al Consejo Nacional de Salubridad como la entidad que informe sobre la pandemia, más bien se le ha tratado como un mero vocero del gobierno federal.

"Cuando hablamos de gobierno abierto no solamente hablamos de tener ruedas de prensa sino de ser capaces de sentarse a la mesa con especialistas, con académicos, con un grupo de profesionales que tengan trayectoria y especialización en estos temas para tratar de construir juntos, o crear, decimos los que trabajamos en temas de gobierno abierto, un modelo de información pública que le dé confianza al ciudadano".

Añadió que desde el principio se buscó darle toda la relevancia posible al subsecretario Hugo López-Gatell, lo cual disminuyó la figura de un grupo de científicos que lleven a cabo decisiones en conjunto.

Arturo Erdely estimó que las muertes por el virus podrían llegar a las 375 mil, aproximadamente. Destacó que se debe tomar en cuenta además que hay personas que adquieren el coronavirus, pero mueren debido a éste, ya que al no poder ser atendidos en las clínicas pasan por una complicación de otros padecimientos, lo cual puede aumentar las muertes no en ocho veces como lo había mencionado López-Gatell, sino en 30.

La opinión científica al respecto de esta problemática, indicó el experto, fue ignorada en todos los niveles, lo cual evitó que se establecieran diferentes estrategias contra el virus y además se dejaran de lado metodologías que pudieron haber dado un diagnóstico más certero a la situación por la que pasa el país.

Eduardo Bohórquez mencionó que el tema de la vacunación se está tratando con secrecía, lo cual incumple con la transparencia con la que debe operar el Estado mexicano.

Finalmente, Erdely aseguró que no hay una logística establecida y que aunque se cumpla el plan que ha establecido el gobierno de México no se tendrán las dosis necesarias como para reducir significativamente las muertes por esta enfermedad.

Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva y senador por Morena, aseguró que la reforma a la Ley del Banco de México el año pasado y que se turnó a la Cámara de Diputados, no es perfecta, pero que se realizó para que se mejore el desempeño de la institución.

Julen Rementería, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y senador del PAN, dijo que su partido estuvo en contra de esta modificación a la ley, pero destacó que se permitió la realización de parlamentos abiertos para que los sectores involucrados pudieran opinar al respecto.

El político aseguró que este cambio legal vulnera la autonomía de la institución y pone en riesgo algunos factores dentro de ésta como lo es la colocación de dólares que no pueden ser repatriados hacia Estados Unidos.

A esto, Eduardo Ramírez dijo que la Cámara de diputados se encargará de revisar esta legislación a fin de que no vulnere la economía, ni el actuar de Banxico y que cuando la discusión regrese a los senadores se tendrá que trabajar para que se establezcan coincidencias en el tema financiero.

Julen Rementería dijo que el outsourcing es una figura laboral que beneficia a las cadenas productivas, pero aceptó que en México se ha abusado de los trabajadores por este conducto. Por tal razón, consideró que esta dinámica entre patrones y empleados debe modificarse y regularse, aunque aseguró que no debe desaparecer.

Sobre esto, Eduardo Ramírez coincidió en que no se debe criminalizar esta práctica, por lo que reconoció que se trabajó desde el Senado para para garantizar el trabajo de los mexicanos, la regulación sin afectar a los empleadores y el pago de los impuestos correspondientes a las autoridades.

Sobre el debate de la desaparición de los organismos autónomos, Julen Rementería defendió la idea de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende concentrar las funciones de estas instituciones a fin de desechar cualquier oposición a las decisiones que tome.

Puso como ejemplo las funciones del INAI, al cual calificó de un contrapeso que busca evitar la corrupción y cuya función ha evidenciado la contratación por adjudicación directa en el gobierno.

"No es cuestión de creerle o no al Presidente, esto no es un dogma de fe, aquí de lo que estamos hablando es de en todo caso de que los ciudadanos, y no digo mi partido, los ciudadanos en general, las organizaciones del país, toda la vertebración de la sociedad que existe, pueda simplemente saber qué está pasando y que lo pueda corroborar y que no nos cancelen esa oportunidad".