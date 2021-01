Nacen 69 bebés con Covid-19 en Toluca; sólo uno no pudo sobrevivir

Aunque un diagnóstico positivo por Covid-19 en una mujer embarazada no es sinónimo de que su bebé nacerá con el virus, durante la pandemia han existido muchos casos de contagios en recién nacidos.

Tan sólo en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz, 69 niños nacieron contagiados con el virus. Desde que inició la pandemia, se han detectado 357 embarazadas en este hospital Covid-19 en Toluca, Estado de México. De ellas, 169 fueron positivas y 41 por ciento dieron a luz un bebé con la infección.

Aunque, al tratarse de un hospital que atiende a mujeres embarazadas con Covid-19, la afluencia bajó 45 por ciento, pues muchas buscaron atención en el sector privado, por miedo a infectarse.

69 bebés nacieron con Covid-19 en Toluca, Estado de México

Un recién nacido murió por Covid-19

Cuando una mujer que está a punto de ser mamá se infecta y desarrolla complicaciones. Por eso, el embarazo debe ser interrumpido y los bebe nacen prematuros, en su mayoría.

La sintomatología de los recién nacidos con Covid-19 no es como la de los adultos. Los pequeños no muestran dificultades para respirar, no tienen tos, secreciones nasales o fiebre, por lo que logran superar la infección.

De los 69 bebés que han resultado positivos al nuevo coronavirus en este hospital, únicamente uno ha fallecido. Pero el deceso se dio por complicaciones relacionadas a su estado prematuro, ya que nació con menos de 28 semanas de gestación. Es decir, no fue por alguna secuela de Covid-19.

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19 en el Estado de México se han registrado 182 mil casos de Covid-19, con un saldo de 23 mil muertes.