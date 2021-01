Paquita la del Barrio llora en anuncio oficial de su precandidatura

La cantante Paquita la del Barrio cantó tres canciones, con todo y mariachis, en el anuncio oficial de su registro como precandidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la diputación local por el distrito 8, con cabecera municipal en Misantla, para este proceso electoral.

Las letras de “Tres veces te engañé", "Sin Fortuna" y "Rata de dos patas", se escucharon en un salón de un conocido hotel de la capital del estado.

Francisca Viveros, mejor conocida como "Paquita la del Barrio", señaló que los dirigentes de MC buscaron acercamiento con ella para invitarla a encabezar un proyecto político, con vías de mejora en dicho distrito.

“Se los suplico, no lo vayan a tomar a mal. Estoy aquí por amor. Yo no sé a qué vengo aquí, yo sólo sé que hay personas atrás de mí que me van a enseñar a manejar este asunto”, expresó.

La artista derramó algunas lágrimas mientras tomaba el micrófono y lanzaba algunas palabras a la prensa sobre lo que representa para ella su posible participación en las votaciones del próximo 6 de junio.

“Aquí estoy con mucho amor, lo que prevalece en la vida es el amor y eso es lo que yo tengo para mi tierra, para Veracruz, para mi pueblo. Amo a la gente y si me decidí a esta situación es porque los imaginaba a ustedes, mucho, porque somos gente de trabajo, gente humilde, gente que siempre andamos con la frente levantada”, enfatizó con un nudo en la garganta.

Paquita la del Barrio estuvo acompañada de Sergio Gil Rullán, coordinador de la Comisión Operativa en Veracruz; Miguel Ángel Castillo López, coordinador Distrital Xalapa Rural; y el resto del equipo de Movimiento Ciudadano.

También el vocalista y fundador del grupo musical Jaleo, Giovanni Arcos Marines, se registró formalmente como precandidato de MC a la diputación local por el distrito 11, de Xalapa.

Cabe destacar que este lunes 25 de enero, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) del estado de Baja California informó que este fin de semana inició el diálogo con la exmiss universo Lupita Jones, para abanderar la candidatura a la gubernatura por la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por: Juan David Castilla Arcos