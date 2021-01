Clara Luz Flores desmiente a Felipe Calderón: “No me he vacunado” contra COVID-19

El exmandatario nacional, Felipe Calderón Hinojosa, publicó en su cuenta de Twitter, que la candidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, dijo ya estar vacunada contra COVID-19, y que después borró el tuit de dicha noticia.

También acusa a una regidora de Acapulco y a un alcalde de Sinaloa, partidarios de Morena, haber sido vacunados, siendo que no son del personal de la Salud, por lo que hace una pregunta: “Hay sesgo partidario en la aplicación de las pocas vacunas?”.

Mientras tanto, Clara Luz aseguró que la publicación que circula en redes sociales, sobre que ya recibió la vacuna contra COVID-19, es totalmente falsa, argumentando que se trata “de los mismos que se oponen a las mujeres y al cambio”.

La también candidata a la gubernatura del estado, indicó que ya tuvo COVID-19 el año pasado, por lo que sus anticuerpos siguen altos, y deseo una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de dar positivo a la prueba de dicho virus.

Reitero mis mejores deseos para que Dios ayude a recuperarse pronto al Presidente.

Como conocen el año pasado ya tuve #Covid y mis anticuerpos siguen altos. NO ME HE VACUNADO.

La publicación que circula en redes es falsa, es de los mismos que se oponen a las mujeres y al cambio — Clara Luz Flores (@claraluzflores) January 25, 2021